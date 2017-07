Überschwemmung im Gewerbegebiet Süd beschäftigt den Stadtrat Bei starken Regenfällen wird Niesky dem Wasser nicht mehr Herr. Nun sollen die Anrainer das Problem lösen.

Archivfoto: Große Pfütze auf der Puschkinstraße in Niesky. © André Schulze

Dass das Gewerbegebiet Süd am Donnerstag vor zwei Wochen wieder unter Wasser stand, ist auch den Stadträten nicht entgangen. Demzufolge wurde in der Sitzung am Montag angefragt, was die Stadt dagegen künftig unternimmt. Barbara Giesel als Leiterin Technische Dienste antwortete darauf, dass bereits bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, und zwar vor zwei Jahren. Da wurde eine zusätzliche Pumpe für das Regenwasser installiert und ein Bypass zum besseren Abfluss gelegt. „Das Problem ist die große Menge in kurzer Zeit“, sagt die Fachbereichsleiterin. An jenem Donnerstag fielen 77 Liter Regenwasser innerhalb eines Tages. Ein Phänomen, dass es in früheren Jahren so nicht gab, auch nicht, als das Gewerbegebiet Anfang der 1990er Jahre gebaut wurde.

Dabei sollte man nicht nur die Fläche mit den Einkaufsmärkten im Blick haben, sondern den gesamten Bereich, sagt der Leiter der Tiefbauverwaltung, Enrico Bachmann. Und dieser fängt an den Einmündungen Heinrichsruh und Königshainer Straße an und zieht sich bis zum Opel-Autohaus. „Die Pumpen haben auch an dem Donnerstag funktioniert, nur brauchten sie länger, um das viele Wasser wegzubekommen“, sagt Enrico Bachmann. Dass dabei die Kreuzung zum Gewerbegebiet zu einem Teich wird, hängt damit zusammen, dass hier der tiefste Punkt ist, wo sich das Wasser sammelt.

Auf alle Fälle sei die Stadt an dem Problem weiter dran. Dieses zu lösen, geht aber nur zusammen mit den Anrainen. „Ziel sollte es sein, die Zuflussmengen an Regenwasser zu verringern“, sagt Enrico Bachmann. Das kann aber nur mit den Grundstückseigentümern zusammen gelingen. Denn sie müssten Möglichkeiten schaffen, dass das Niederschlagswasser auf dem eigenen Grund versickern kann oder „portionsweise“ in die Kanalisation abgegeben wird. Was besonders bei Starkregen notwendig wäre. „Ganz werden wir das Wasser nicht wegbekommen, aber es ist wichtig, die Nachbarn vor Überflutungen zu schützen“, erklärt Enrico Bachmann.

Aus diesem Grund will die Bauverwaltung mit den Stadträten über mögliche Varianten diskutieren und Vorschläge einbringen. Das soll auf der Septembersitzung des Stadtrates erfolgen.

