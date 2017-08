Überschlagen und getürmt Einer in der Klinik, der andere auf der Flucht: Zwei Männer bauen vermutlich unter Drogen einen Unfall.

Ein Mann verletzt sich schwer bei einem Überschlag mit dem Fahrzeug in Striegistal. © Symbolfoto/dpa

Am Dienstag gegen 6.35 Uhr wurde bei der Polizei bekannt, dass im Striegistaler Ortsteil Kummersheim, auf der Verbindungsstraße zwischen Etzdorf in Richtung Nossen, ein Pkw verunglückt sein soll. Die Überprüfung ergab, dass ein Pkw Opel aus bisher unbekannter Ursache in Höhe Krebsallee von der Fahrbahn der Straße abgekommen war und sich offenbar mehrfach überschlagen hatte. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zwei Männer, von denen einer (33) bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der andere Mann entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte zunächst bei der Absuche im Umfeld, bei der auch ein Polizeihubschrauber mit zum Einsatz kam, nicht gestellt werden. Er wurde gegen 11.20 Uhr durch den Nossener Bürgerpolizisten in Nossen ausfindig gemacht. Der Mann (33) hatte bei dem Unfall offenbar leichte Verletzungen erlitten.

Bei beiden Männern wurden Blutentnahmen veranlasst, da sie im Verdacht stehen, zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Die Polizei hat die Ermittlung wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr aufgenommen.

