Überschlagen und auf Wiese gelandet

Symbolbild © dpa

Mittelherwigsdorf. Gas und Bremse an seinem Renault verwechselt, hat ein 85-Jähriger am Donnerstag auf der Spitzkunnersdorfer Straße in Mittelherwigsdorf. Der Fahrer ist dabei um 8.11 Uhr am Eierberg mit seinem Fahrzeug in Richtung Mittelherwigsdorf bei einer Kurve von der Straße abgekommen.

Der Mann versuchte dann, so Polizeipressesprecher Thomas Knaup, mit der Handbremse zu bremsen. Mit dem rechten Vorderrad ist der Renault dabei in die Böschung geraten. Das Auto überschlug sich und landete auf einer Wiese. Der Mann blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1 000 Euro. (SZ/hg)

zur Startseite