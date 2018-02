Überschlag wegen glatter Straße Bei Grumbach verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das rutscht in einen Wassergraben.

Dieser Toyota schleuderte von Straße. © Roland Halkasch

Grumbach. Zwischen Fördergersdorf und Grumbach ist es am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Kleinwagens war in Richtung Grumbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der Toyota schleuderte nach rechts in einen Wassergraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte konnten die Insassen aus dem Auto befreien.

Der Toyotafahrer und seine Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Straße war zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. (hal)

zur Startseite