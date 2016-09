Überschlag nach Ausweichmanöver Die Polizei sucht den Verursacher dieses schweren Unfalls.

© dpa

Auf der S 34 in Richtung Döbeln war an diesem Mittwoch früh, kurz vor 6 Uhr, der 19-jährige Fahrer eines Pkw VW unterwegs. In einer Kurve am Abzweig nach Nöthschütz kam ihm ein Lkw entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 19-Jährige wich mit seinem Pkw nach rechts aus, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern und anschließend nach links von der Straße ab kam und sich überschlug. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, sein VW ist nur noch Schrott.

Der unbekannte Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Döbeln sucht unter Telefon 03431 6590 Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Lkw und dessen Fahrzeugführer/in geben können. Es soll sich möglicherweise um einen Sattelauflieger handeln, der in Richtung Leisnig gefahren ist. (DA)

zur Startseite