Überschlag auf schneeglatter Straße

Böllerschmuggel aufgeflogen

Bad Schandau. Silvester rückt näher und damit nimmt der Schmuggel illegaler Feuerwerkskörper aus Tschechien wieder zu. Beamte des Polizeireviers Sebnitz kontrollierten etwa am Sonntagnachmittag einen VW-Transporter auf der Rudolf-Sendig-Straße in Bad Schandau. Dabei fanden sie im Fahrzeug 160 Böller der Marke La Bomba sowie zwei Kugelbomben. Die in der Tschechischen Republik erworbenen Teile wurden sichergestellt. Gegen den Käufer, einen 37-jährigen Deutschen, wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Bereits am Sonntagmittag waren Polizisten bei der Kontrolle eines BMW auf der B172 fündig geworden. Der Fahrer hatte eine Feuerwerksbatterie sowie 20 Böller an Bord. Diese hatte der Beifahrer (35) gekauft. Die Feuerwerkskörper tschechischen Fabrikats sind ebenfalls nicht für die Verwendung in Deutschland zugelassen. Sie wurden sichergestellt, informiert die Polizei, und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.