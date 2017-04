Überrollt nach der Halbzeit Nach 45 Minuten sieht es nach einer klaren Angelegenheit für die SG Dynamo Dresden aus. Doch eine Zwei-Tore-Führung reicht gegen Bochum nicht.

Ratlos am Spielfeldrand: Andreas Lambertz und Trainer Uwe Neuhaus © WORBSER-Sportfotografie

Das Siegen hat Dynamo offenbar verlernt – das Fußballspielen jedoch nicht, allerdings reicht das nur für eine Halbzeit. Mit nun vier sieglosen Spielen in Folge stecken die Schwarz-Gelben damit erstmals in dieser Saison in einer richtigen Krise, selbst wenn dies keine Konsequenzen mehr haben wird. Bereits vor der 2:4-Niederlage beim VfL Bochum hatten die Dresdner keine Chance mehr auf den Aufstieg, der Klassenerhalt war schon längst gesichert. Erschreckend war jedoch, wie Dynamo nach der Pause durch einen Doppelschlag erst den Ausgleich kassierte und dann auch noch die Partie verlor.

Der VfL begann kämpferisch, störte das Spiel der Schwarz-Gelben bereits an deren Strafraum. Erfolgreich war die Taktik jedoch nicht – mal abgesehen davon, dass Torwart Marvin Schwäbe lange nach Anspielstationen suchen musste. Nach acht Minuten war die Marschroute ohnehin hinfällig. Der vor der Pause offensiv überragende Akaki Gogia bediente Niklas Hauptmann, der mit dem linken Fuß abschloss und seinen zweiten Saisontreffer erzielte.

Es war der Auftakt für eine Halbzeit, in der Dynamo dem erschreckend schwachen Kontrahenten in allen Belangen beherrschte und teilweise vorführte. Einziges Manko: die Chancenverwertung. Gogia bediente nur drei Minuten nach der Führung Stefan Kutschke, doch VfL-Keeper wehrte den Schuss mit dem Bein ab. Nach den beiden Vorlagen versuchte es der 25-Jährige mal selbst. Kurz hinterm Strafraumeck zog er ab, Riemann war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte das 0:2 aber nicht verhindern. Dabei schien das Tor nicht unhaltbar. Der Keeper wollte den Ball mit beiden Händen abwehren, ein Übergreifer wäre die bessere Wahl gewesen.

Mit Konterchancen gesündigt

Auch die Bochumer beteiligten sich am munteren Spielchen, allerdings waren die Möglichkeiten nicht so zwingend. Der Kopfball von Felix Bastians ging knapp über die Latte (16.), den Schrägschuss von Marco Stiepermann parierte Marvin Schwäbe sicher (23.). Doch die Dresdner waren die technisch und taktisch eindeutig bessere Mannschaft, die allerdings bei den unzähligen Konterchancen sündigte. Das sollte sich rächen.

Nach der Pause kam eine völlig veränderte Bochumer Mannschaft, die noch mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabinen verabschiedet worden war, zurück auf den Platz – und sorgte mit einem Doppelschlag für den Ausgleich. Beim 1:2 von Thomas Eisfeld verlor ausgerechnet Gogia den Ball. Nur eine Minute später ließ sich Niklas Kreuzer am eigenen Strafraum das Spielgerät von Stiepermann abluchsen, der selbst zum 2:2 abschloss. Dynamo brauchte einige Minuten, um sich vom Schock zu erholen, dann entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wie er typisch ist für ein Spiel, bei dem für beide Teams nicht mehr so viel auf dem Spiel steht.

Die Spannung vor dieser Partie zu finden, fiel ohnehin nicht leicht. Zwar versuchte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus dem Gegner noch eine Abstiegsgefahr einzureden, doch sein Gegenüber wollte davon nichts hören. „Rein rechnerisch kann ich auch noch Milliardär werden“, konterte Gertjan Verbeek.

Spannend schien einzig die Frage, wie sich Dynamo nach den zuletzt drei sieglosen Spiele in Folge präsentieren und ob die Mannschaft die von Trainer Uwe Neuhaus geforderte Reaktion zeigen würde. Das gelang – allerdings nur 45 Minuten lang. Dabei hatte Neuhaus auf personelle wie taktische Experimente verzichtet. Zwei der drei Umstellungen waren erzwungene: Jannik Müller ersetzte in der Innenverteidigung Giuliano Modica, der sich im Fürth-Spiel an der Schulter verletzt hatte. Und Niklas Kreuzer spielte auf der rechten Abwehrseite für Fabian Müller, dessen geschwollener Zeh nicht in seinen Fußballschuh passte. Niklas Hauptmann verdrängte im zentralen Mittelfeld Aias Aosman. Damit war die Startelf wieder identisch mit der vom glücklichen 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

Keine Veränderung gab es auch in der taktischen Ausrichtung. In den vergangenen Tagen habe er das bei den ausführlichen Gesprächen mit den Spielern thematisiert, verriet Neuhaus. „Doch die Ablehnung war eindeutig.“ Nach der Niederlage in Fürth hatte der Trainer laut darüber nachgedacht, das System zu vereinfachen, weniger klein-klein, mehr lange Bälle.

Doch Dynamo setzte weiter auf das technisch anspruchsvolle Offensivspiel – und das selbst nach dem Ausgleich. Belohnt wurde das Team dafür nicht, auch wenn sie sich zurückkämpfte und selbst wieder zu Möglichkeiten kam. Tore fielen nach der Pause aber nur auf der Gegenseite. Nach einem Freistoß fiel der Ball vor die Füße des Ex-Dresdners Anthony Losilla, der erstaunlich viel Zeit hatte, sich den Ball zurechtzulegen und überlegt zum 3:2 einzuschieben. Zwei Minuten vor dem Ende erzielt der eingewechselte Görkem Saglam den 4:2-Endstand.

›› Tickerprotokoll vom Spiel VfL Bochum – SG Dynamo Dresden

Bewerten Sie hier die Leistungen der Dynamo-Spieler in Bochum:

zur Startseite