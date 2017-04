Überreste von totem Schaf mitten in Löbau entdeckt Aus einem Sack schauten Fell und Beine des Tiers heraus. Sogar Blut lief.

Dieser Plastiksack hat am späten Freitagnachmittag für Aufsehen an der Inneren Bautzner Straße nahe des Neumarkts gesorgt. © Marcus Scholz

Löbau. Unbekannte haben am Karfreitag Teile eines toten Schafs in einem Plastiksack an der Inneren Bautzner Straße in Löbau abgelegt. Passanten entdeckten beim Spaziergang den Sack, aus dem Fell und Beine herausschauten, ja sogar Blut herauslief und riefen die Polizei.

Zwei Beamte des Polizeistandortes Löbau waren anschließend vor Ort und nahmen sich dem Fall an. Nach kurzem Sondieren der Lage legten sich die Beamten fest, dass es sich bei dem Inhalt des Plastiksacks um Überreste eines toten Schafs handeln muss. Anschließend stellte die Polizei den unappetitlichen Fund sicher.

