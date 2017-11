Schwimmen Überregional erfolgreich Riesaer Athleten erkämpfen 51 Podestplätze in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

© Symbolfoto: dpa

Die Wettkämpfer des SC Riesa um Trainer Jörg Lochmann schwammen im November über die Landesgrenzen hinaus. Bei zwei Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen kämpften 14 Riesaer Schwimmerinnen und Schwimmer um neue Bestzeiten, Urkunden und Medaillen. Mit 51 Podestplatzierungen waren die Zehn- bis Achtzehnjährigen überregional sehr erfolgreich.

Am 11. November waren die Sportstädter beim Herbstschwimmfest der Lutherstadt Eisleben zu Gast. Unter knapp 300 Teilnehmern aus 22 Vereinen mischte sich auch ein kleines Team von fünf Riesaern im Alter von zehn bis dreizehn Jahren. Nahezu jede Wettkampfstrecke konnte mit neuer Bestzeit beendet werden. Herausragende Leistungen zeigten die elfjährigen Neele Svea Philipp und Adrian Thieroff. Sie konnten sich auf mehreren Distanzen durchsetzen und erreichten als die Schnellsten ihres Jahrgangs jeweils mehrere Goldmedaillen.

Auch der dreizehnjährige Constantin Sahlbach schlug über 50 Meter Freistil als Erster der Jahrgänge 2003 und 2004 an und gewann Gold. Weitere Medaillenplatzierungen erreichten die zwölfjährigen Mädchen Liesa Grünwald und Lisa Zychla. Insgesamt konnten sich die genannten fünf Schwimmer über 14 Medaillen freuen.

Eine Woche später reiste ein Riesaer Schwimmteam ins benachbarte Thüringen, um am frühen Weihnachtsschwimmen des Schwimmklub Greiz teilzunehmen. Hier waren 126 Sportler aus 6 Vereinen, darunter 10 Teilnehmer aus Riesa am Start. Jeweils fünf Mal stand jeder Sportler für den Sportclub Riesa auf dem Startblock, um so schnell wie möglich 25 Meter Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling sowie 100 Meter Lagen zu schwimmen. Die Riesaer erreichten zusammen 37 Podestplätze.

In Bestform präsentierte sich der dreizehnjährige Paul Wehner. Er konnte alle Wettkämpfe als Schnellster seines Jahrgangs beenden. Spitzenleistungen zeigte auch die fünfzehnjährige Leonie Jäger. Sie konnte drei Rennen für sich entscheiden und siegte mit neuen Bestzeiten. Schwimmtrainer Jörg Lochmann unterstützte sein Team dieses Mal auch im Wasser und schlug stets als Erster seiner Altersklasse, zweimal sogar insgesamt als Schnellster an.

Felina Bohn, Max Wehner, Sophie Woitaß und Kim Wolff schwammen mehrmals auf den Silberplatz. Weitere vordere Platzierungen sicherten sich zudem Alexander Prager, Noah Vulpius und Steve Finn Winter. (scr)

