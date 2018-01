Überraschungssieger im Finale Bei den Kreismeisterschaften im Kegeln gibt es nach den entscheidenden Spielen einige Veränderungen. Junior Lucas Strauch glänzt.

Nach den Finalspielen am Sonnabend versammelten sich alle Medaillengewinner zum großen Gruppenfoto. Die weiblichen Altersklassen waren erst Sonntag dran. © privat

Classic-Kegeln. Am ersten Tag der Kreiseinzelmeisterschaften der Kegler gab es im männlichen Bereich einige Veränderungen im Klassement. Insgesamt 88 Starter waren in sieben Altersklassen am Start. Während die Junioren und die Senioren B im Sportpark des MSV Bautzen ihre Kugeln rollen ließen, wurden die anderen fünf Finals im Bautzener Keglerheim ausgetragen.

Dabei lieferte Junior Lucas Strauch vom MSV Bautzen 04 im heimischen Sportpark eine glänzende Leistung ab. Mit 595 Holz gelang ihm eine tolle Aufholjagd, die am Ende mit dem Titel belohnt wurde. Nach der Vorrunde hatte Strauch noch 33 Holz Rückstand auf den Vorrunden-Führenden und späteren Gesamtzweiten Wolfgang Peter vom Königswarthaer SV. Diesen Abstand machte der Bautzener nicht nur wett, sondern überholte den KSV-Spieler sogar noch um 39 Holz. Am Ende siegte Lucas Strauch mit 1 133 Kegeln vor Wolfgang Peter (1 094) und Philipp Matticzk (SG Bulleritz/1 079), der ein Holz Vorsprung auf Tobias Hübner (GSV Bautzen 1990) hatte.

Strauchs MSV-Vereinskamerad Alexander Jerosch rollte derweil in der U 18 das Feld von hinten auf. Nach der Vorrunde war Jerosch nur Fünfter, doch mit 545 Holz im Endlauf und insgesamt 1 073 Kegeln holte er sich noch den Kreismeistertitel vor dem Vorrunden-Ersten Tom Noatschk (Baruther SV 90/1 063) und Lukas Gäbler (SV Laußnitz/1 059). In der Kategorie U 14 setzte sich Nico Lehmann vom KV Bautzen 1951 mit der Bestleistung von 511 Holz in der Endrunde auch in der Gesamtwertung mit 1 032 Kegeln durch. Zweiter wurde Konrad Penzholz (Baruther SV 90/950) und Richard Handrich (SV Laußnitz/917).

Bei den Senioren A gab es sehr enge Duelle auf Augenhöhe. Hier konnte sich der Vorrunden-Erste Michael Fichte vom SV Demitz Thumitz mit 1 112 Holz knapp vor Axel Jarosch (ESV Lok Hoyerswerda) und René Hollstein (KV Bautzen West) durchsetzten, die beide 1 108 Kegel erzielten. Auch bei den Senioren C konnte der Vorrunden-Erste Horst Leuschel (Königsbrücker KV Weiß-Rot) seine Position behaupten und sich mit 512 Holz in der Endrunde sowie insgesamt 1 021 Kegeln den Titel holen. Dahinter folgten Wolfram Noack (SG Turbine Lauta/1 005) und Rolf-Peter Fritsch (KV Bautzen West/1 002).

Bei den Senioren B gab es dagegen große Sprünge von hinten. So konnte sich Hans-Jürgen Weber vom Thonberger SC 1931 – nach dem Vorlauf noch Vierter – mit 571 Holz im Endlauf mit 1 096 Kegeln den Titel holen. Der Vorrunden-Siebente Peter Ritscher vom SV 1896 Großdubrau spielte im Finale 559 Kegel und wurde mit 1 078 Holz Zweiter vor dem Vorrunden-Ersten Steffen Bergmann (KSV Pulsnitz/1 075).

Bei den Männern konnte Felix Pohl vom Thonberger SC, der in der Vorrunde glänzende 610 Holz gespielt hatte, im Finale gerade noch zwei Kegel Vorsprung ins Ziel retten. Er wurde mit 1 180 Holz Erster vor Toni Schulze vom MSV Bautzen und Robert Kunz (SG Kleinröhrsdorf/1 141). Ganz übel erwischte es dagegen den Kreckwitzer Toni Klose, der nach 600 Kegeln in der Vorrunde nur 500 Holz im Finale spielte und auf den zwölften Platz zurückfiel. (ck)

