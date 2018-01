Überraschungsmeisterin im Crosstriathlon Maria Döring, TSV Großschönau, Mountainbike/Triathlon

© Thomas Eichler

Eigentlich hatte die Saison für die Moutainbike-Spezialistin nicht so gut begonnen. Zwar durfte sie bei einem U23-Weltcup-Rennen starten, stürzte aber sowohl dort als auch in der Vorbereitung auf das nächste Rennen. Folge war ein mehrwöchiger Trainingsausfall. Die 19-Jährige machte aus der Not eine Tugend, bereitete sich auf die O-See-Challenge vor und wurde völlig überraschend deutsche Meisterin im Crosstriathlon der Damen. Dabei war sie noch als Letzte aus dem Wasser gestiegen, rollte das Feld aber auf dem Mountainbike von hinten auf und kämpfte sich im Crosslauf als Erste ins Ziel. Trotzdem sieht sich die Schülerin des Altenberger Sportgymnasiums weiterhin vorrangig als Mountainbikerin. Und so schlecht waren die Ergebnisse 2017 ja dann doch nicht: 8. der deutschen U23-Meisterschaften, Siegerin bei der Salzkammergut-Trophy und beim Bluestone Race …

