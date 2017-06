Überraschungsbesuch von Täve Schur Der frühere Radsportler besucht mehrere Görlitzer, verteilt dabei Geschenke und erhält auch eins.

Täve Schur (2. von links) inmitten der Mitarbeiter der Görlitzer Bahnhofsmission © Bahnhofsmission

Görlitz. In der Görlitzer Bahnhofsmission hat am Sonnabend überraschend besonderer Besuch in der Tür gestanden: Der frühere Radsportler Täve Schur kam mit Frühstück für alle vorbei. Der mittlerweile 86-jährige einstige Vorzeigesportler der DDR plauderte aus seinem Leben, der aktiven Sportlerkarriere sowie über gesunde Ernährung und den Sinn des Lebens, beantwortete Fragen und gab auch den ein oder anderen Scherz zum Besten.

Am selben Tag traf Schur Mitglieder des Deutsch-Russischen Kultur- und Bildungsvereins. Dieter Rost überreichte Täve Schur einen Wanderpokal des Sommersportfestes von Kleinförstchen, den Rost dreimal gewann und der nun im Friedensfahrtmuseum bei Magdeburg seinen Platz findet.

Schur hat Görlitz schon einige Besuche abgestattet, auch Etappen der Friedensfahrt führten einst durch die Stadt. (SZ)

