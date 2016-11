Überraschungen im Minutentakt Der Radebeuler Nachwuchs holt fünf Titel bei der sächsischen Meisterschaft.

Radebeul/Bautzen. Traditionell eröffneten die jüngsten Altersklassen des sächsischen Badmintonnachwuchses den Kampf um die Landestitel und trafen sich dazu innerhalb einer Woche zweimal in der Lausitz.

Bei der U13 in Bautzen war der Radebeuler BV nur mit vier Spielern am Start, aber trotzdem in allen fünf ausgetragenen Disziplinen auf dem Siegerpodest vertreten. Aaron Hagist heimste einen kompletten Medaillensatz ein, wobei sein Sieg im Jungeneinzel herausragte. Im Mixed hatte es mit Vereinskameradin Emely Goltzsche nur zu Silber gereicht. Doch Emy entschädigte sich mit dem Titel im Mädchendoppel mit Lilly Klügel (Niederwürschnitz).

Wie stark dieses Meisterduo ist, bewies es eine Woche später bei den SEM der U15 in Großschönau, wo man sich den durchweg zwei Jahre älteren Gegnerinnen erst im Finale im 3. Satz mit 18:21 geschlagen geben musste. Aus Sicht der RBV-Trainer Timo Meinzen und Andreas Benz war dies allerdings leicht verschmerzbar, gehörte doch zum U15er Siegerpaar mit Emily Blazejovsky auch eine Neu-Radebeulerin (zusammen mit Sandy Marz/Großenhain). Emily demonstrierte auch im Einzel deutliche Fortschritte und besiegte unerwartet die Ranglistenerste Sandy Marz.

Absolut zeitgleich gelang auf dem Nachbarfeld Franz Taubert das selbe Kunststück gegen den inzwischen an der Elitesportschule in Jena trainierenden Stollberger Jonas Lorenz, sodass es innerhalb einer Minute zwei Überraschungssiege gab.

Vervollständigt wurde das hervorragende Abschneiden durch den Meistertitel im Jungendoppel für Taubert/Vorwerk (Bräunsdorf), Rang 2 im Mixed durch Taubert/Blazejovsky sowie „Bronze“ von Niklas Wonka im Doppel mit Aaron Hagist sowie im Mixed mit Sandy Marz. (ab)

