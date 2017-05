Überraschungen zum letzten Saisonspiel Dynamo verabschiedet sich - aus der Saison und auch von acht Spielern. Auf dem Platz erlebt indes der Ersatztorhüter seine erste Partie.

Die Überraschung ist gelungen. Patrick Wiegers steht bei Dynamo im letzten Saisonspiel gegen Arminia Bielefeld im Tor. Das ist wohl eine Art Dankeschön von Cheftrainer Uwe Neuhaus für die loyale Nummer zwei, der bislang 33 Mal auf der Bank Platz nehmen musste. Dort sitzt diesmal Marvin Schwäbe, dessen Ausleihvertrag am Freitag erst um ein Jahr verlängert worden ist.

Auch Marvin Stefaniak darf wieder spielen. Es wird sein vorerst letzter Einsatz für die Schwarz-Gelben vor seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Ansonsten setzt der Trainer auf die identische Aufstellung der Vorwoche, mal abgesehen von Erich Berko, der anstelle des wiedergenesenen, aber noch nicht wieder einsatzfähigen Stefan Kutschke im Angriff spielt.

Während es für Bielefeld um den Klassenerhalt geht, will sich Dynamo mit einem möglichst guten Spiel aus der Saison verabschieden. Darüber hinaus hat die Partie für Neuhaus jedoch keine besondere Bedeutung. „Natürlich kenne ich die Geschichte“, sagt er und meint die Geschehnisse vor drei Jahren, als Bielefeld in Dresden die Relegation perfekt machte - und Dynamo zugleich in die 3. Liga beförderte. „Das spielt aber keine Rolle, weder in meiner Vorbereitung noch in den Köpfen der Spieler“, so Neuhaus. Das Pokalspiel in dieser Saison Ende Oktober, als man gegen das damalige Liga-Schlusslicht mit 0:1 unterlag, habe ihm schon weh genug getan. Zudem seien Wut, Rache oder gar Hass keine guten Ratgeber.

Noch einmal alles zu geben, ist dennoch oberste Spieler-Pflicht. Das hebt Neuhaus hervor, denn das gebiete die sportliche Fairness. „Das Schönste ist doch, die Saison zu Hause zu beenden. Mit der Freude über die tolle Saison wollen wir die Zuschauer noch einmal mitnehmen. Aber Lippenbekenntnisse braucht keiner. Wir müssen rausgehen und spielen“, sagt der Cheftrainer.

Das würde auch Pascal Testroet gern. Doch der Angreifer gehört etwas überraschend nicht zur Startformation. Der frühere Bielefelder hat seinen Muskelfaserriss zwar auskuriert und wieder voll mit der Mannschaft trainiert, und er sei sogar auf allen Vieren angekrochen gekommen, Neuhaus lässt ihn aber vorerst auf der Bank Platz nehmen. (SZ/-yer)

Dynamos Aufstellung: Wiegers - Jannik Müller, Hartmann, Starostzik - Fabian Müller, Teixeira, Aosman, Heise - Gogia, Berko, Stefaniak.

