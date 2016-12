Überraschungen zum dritten Advent Egal, ob Nikolaus- oder Weihnachtsmarkt: Der „Alte“ im roten Mantel hat an diesem Wochenende viel zu leisten.

Drittes Wochenende im Advent – die – zumeist ehrenamtlichen – Veranstalter haben keine Mühe gescheut, um anderen eine Freude zu machen.

Premiere in Großharthau

Der Park des „Seniorenhäus’ls“ an der Schulstraße in Großharthau wird am Sonntag weihnachtlich beleuchtet. Um 15 Uhr öffnet dort der Weihnachtsmarkt. Zu den Spezialitäten, die verkauft werden, gehören Lebkuchenbratwurst, winterliche Muffins und Donuts sowie mehrere Sorten Glühwein und Punsch. Für die Kinder gibt es eine Bastelstraße und die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Der Posaunenchor sorgt für weihnachtliche Musik. Die Besucher können außerdem einem Holzkünstler bei der Arbeit zusehen. Natürlich kommt auch der Weihnachtsmann. Kinder haben zudem die Gelegenheit, ihm ihren Wunschzettel mitzugeben. Abschluss des Weihnachtsmarktes ist ein Feuerwerk. Der Eintritt ist frei.

Es ist der erste Weihnachtsmarkt im und am Großharthauer Seniorenwohnhaus. Für die Pflegeeinrichtung wurde die ehemalige Mittelschule vor einigen Jahren umgebaut. (SZ)

Frankenthal: Nikolausfest am Feuerwehrgerätehaus

Der Nikolaus kommt am Sonntag nach Frankenthal. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr sorgen für Speisen und Getränke, die Feuerwehrkapelle für weihnachtliche Blasmusik. Außerdem gibt es für die Kinder ein Märchen. Los geht es 15.30 Uhr am Gerätehaus.

Gaußig: Weihnachtsstimmung rund um die Kirche

Weihnachtliche Stimmung herrscht am Sonnabend rund um die Gaußiger Kirche. Die Jagdhornbläser werden um 14 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnen. Danach geht es den ganzen Nachmittag über weiter mit Musik. Die Kurrende, der Jagd-Chor, der Kirchen- und der Posaunenchor treten auf. Auch die Kindergartenkinder zeigen ein Programm, und der Weihnachtsmann wird erwartet. In die Alte Bäckerei wird zur Märchenstunde eingeladen. Zum Abschluss sind alle Besucher für 18 Uhr zur Vesper in die Kirche eingeladen, an die sich ein Adventskonzert mit einem Terzett aus Musikern der Neuen Lausitzer Philharmonie anschließt.

Großdrebnitz: Angebote für Kleine und Große am Vereinshaus

Die Großdrebnitzer Vereine richten am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ein Nikolausfest mit Weihnachtsmarkt für Kleine und Große aus. Der Markt öffnet am Drebnitzer Vereinshaus. 15.30 Uhr wird das Märchen „Hänsel und Gretel“ aufgeführt. Außerdem gibt es Bastelangebote für Kinder.

Putzkau: Weihnachtsmarkt im ehemaligen Rittergut

Der Weihnachtsmarkt im ehemaligen Putzkauer Rittergut an der Ottendorfer Straße am dritten Advent ist schon eine gute Tradition. Er wird am Sonntag 14 Uhr mit dem Läuten der Rittergutsglocke eröffnet. Sie ist nur zu besonderen Anlässen zu hören. Danach beginnt das Markttreiben. Vereine, Kindereinrichtungen, Kirchgemeinde und Gewerbetreibende sind mit Verkaufsständen vertreten. Kinder aus der Dr.-Alwin-Schade-Schule und der Posaunenchor der Kirchgemeinde sorgen für die kulturelle Umrahmung.

Rammenau: Weihnachtsgeschichten und Musik im Schloss

Wissenswertes über die Geschichte der Rammenauer Landbarockanlage mit weihnachtlichen Geschichten gibt es bei den Adventsführungen am dritten und vierten Advent zu erfahren – Beginn jeweils 14 Uhr. Im Anschluss ist es möglich, im Schlossrestaurant Kaffee zu trinken.

Ein weihnachtliches Programm ist Sonnabend 17 Uhr im Spiegelsaal des Barockschlosses zu erleben. Chortissimo aus Dresden singt klassische Werke von Heinrich Schütz, Johannes Brahms und Tomas Tallis sowie bekannte amerikanische Weihnachtsmelodien. Restkarten unterTelefon 03594 703559.

Schmölln: Schöne-Chöre geben Weihnachtskonzert

Ein Weihnachtskonzert ist Sonntag 16 Uhr in der Schmöllner Kirche zu erleben. Unter der Leitung von Johannes Schöne singen der Chor Schmölln 2000 und der Großdrebnitzer Männerchor. Der Eintritt ist frei.

Wilthen: St. Barbara-Fest mit speziellem Adventsstollen

Zum Adventsmarkt lädt der Wilthener Kultur- und Kunstverein für Sonnabend auf dem Sankt-Barbara-Platz ein. Ab 11 Uhr bieten zahlreiche Händler Traditionelles und Handwerkliches, Süßes und Deftiges an. Es gibt Darbietungen von Chören und Kapellen. Kinder können auf einem handbetriebenen Karussell ihre Runden drehen und im katholischen Gemeindesaal basteln. In der Kapelle ist eine Krippenausstellung zu sehen und Orgelmusik zu hören. 14 Uhr wird erstmals ein zwei Meter langer Sankt-Barbara-Adventsstollen angeschnitten. (SZ)

