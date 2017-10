Überraschung zum Saison-Auftakt

Lindsey Vonn will auch im Riesentorlauf auf Medaillenjagd gehen. © dpa

Ein gebrochener Oberarm und ein Bruch im Schienbeinkopf haben Lindsey Vonn im vergangenen Winter ausgebremst. Die Athletin, deren Krankenakte gefühlt dicker ist als das Eis am Söldener Rettenbachgletscher, wollte sich deshalb eigentlich verstärkt auf die Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G konzentrieren. Doch nun kündigt die 33-Jährige einen überraschenden Start im Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt in Sölden am kommenden Samstag an.

Was bewegt Vonn dazu, nach fast zwei Jahren erstmals wieder in dieser Disziplin anzutreten? Patrick Riml, Chef des US-Teams, sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA: „Lindsey hat nach wie vor hohe Ziele. Sie will so viele Rennen wie möglich gewinnen und peilt bei Olympia in Südkorea neben Medaillen in den Speed-Disziplinen auch eine im Riesentorlauf an.“

Die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte geht mit 77 Siegen in den Olympia-Winter. Vonn fehlen nur noch neun Weltcup-Siege auf den Allzeit-Rekord des Schweden Ingemar Stenmark (86). In Sölden war Vonn 2012 zum bisher letzten Mal an den Start gegangen. 2011 hatte sie das Rennen auf dem für Damen wahrscheinlich schwierigsten Riesenslalom-Hang des Winters sogar überraschend gewonnen.

Fehlen werden in Sölden die Vonn-Konkurrentinnen Lara Gut und Anna Veith. Die US-Amerikanerin kann sich also mit einem guten Resultat eine gute Ausgangssituation für den Gesamtweltcup erarbeiten. (sid/fsc)

