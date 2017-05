Überraschung vor dem Spiel Die SG Lok Döbeln/BC Hartha feiert einen Kantersieg. Doch zunächst werden eine ganze Menge Tränen vergossen.

Susann Grandke (rechts) erzielte für die SG Lok Döbeln/BC Hartha im Spiel gegen den Bornaer SV drei Tore. © André Braun

Irgendetwas ist anders vor diesem Heimspiel der Landesklassefußballerinnen der SG Lok Döbeln/BC Hartha gegen den Bornaer SV. Maria Matthias, eine der SG-Spielerinnen, weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Plötzlich tauchen die Spieler der Herrenmannschaft des ESV Lok auf. Die haben doch bei einem Frauenspiel auf dem Platz nichts zu suchen. Doch als ihr Partner Matthias Engler aus der Mitte der Männer auf sie zukommt, ahnt sie, was passieren wird.

Und tatsächlich, er stellt ihr die Frage aller Fragen und bekommt natürlich ein „Ja“ und eine herzliche Umarmung. „Für die Hochzeit haben wir schon einen Termin ins Auge gefasst“, sagt Matthias Engler, ohne Näheres zu verraten.

Nach solch einem Auftakt kann nichts mehr schiefgehen. Die SG-Elf gewinnt 9:0 und sichert sich damit praktisch den Staffelsieg in der Landesklasse Nord. Rein rechnerisch hat der SV Lissa bei drei ausstehenden Spielen und neun Punkten Rückstand noch eine Minichance, die Döbeln/Harthaerinnen abzufangen. Doch die Tordifferenz der SG-Elf ist fast wie ein zusätzlicher Punkt und außerdem stehen für die Mannschaft von Trainer Thomas Jäschke ebenfalls noch zwei lösbare Aufgaben an.

Trotz des klaren Vorsprungs will Jäschke die Meisterhymne noch nicht anstimmen. „Auch wenn Lissa nicht dafür bekannt ist, pro Spiel 15 Tore zu schießen, theoretisch können sie uns noch abfangen“, so der Trainer. Die Meisterschaft soll nun am Sonntag im Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Doberschütz-Mockrehna/Laußig klar gemacht werden.

Die Begegnung gegen den Tabellendritten aus Borna lief nach dem bewegenden Heiratsantrag – sowohl die gegnerische Mannschaft als auch das Schiedsrichtergespann unterstützten die Aktion – ganz nach dem Geschmack der Gastgeberinnen. „Wir haben unsere beste Leistung gezeigt“, freut sich Thomas Jäschke. Sechs Treffer legten die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit vor. Dabei bewiesen Susann Grandke und Denise Wittig mit jeweils drei Treffern ihre Torjägerqualitäten. Nicht umsonst führen die beiden SG-Spielerinnen die Torschützenliste der Landesklasse Nord an. Grandke bringt es auf 40, Wittig auf 26 Tore. Für die Bornaerinnen hatte Vanessa Bretschneider zwei Chancen, ließ diese aber ungenutzt. In der zweiten Hälfte zog sich die Bornaerin, die mit 19 Treffern auf Rang vier der Torschützenliste liegt, zurück, um die Abwehr zu stabilisieren. Auch wenn die Döbeln/Harthaerinnen nach dem Seitenwechsel nicht mehr ganz so oft jubeln konnten, hatten sie das Spiel doch jederzeit im Griff. Laura Eschner und Heidi Schwärig bauten mit ihren Toren den Vorsprung auf 8:0 aus. Nach einer reichlichen Stunde wurde Maria Matthias als Linksverteidigerin für Schwärig eingewechselt. Den Schlusspunkt unter eine nicht nur aufgrund des hohen Erfolges denkwürdige Partie setzte Jana Uschner mit dem Treffer zum 9:0-Endstand.

