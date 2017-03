Überraschung unterm Kirchendach Das Dach soll bis zum Herbst saniert werden. Der Start der Bauarbeiten muss nun aber erst einmal verschoben werden.

Das Dach der Kirche in Ruppendorf soll saniert werden. © Archivfoto: Frank Baldauf

Der Kran muss ran: Seit ein paar Tagen steht das Baugerüst an der Ruppendorfer Kirche. Und am Freitag wird ein Baukran für ein paar Stunden aufgestellt. Geplant war das ursprünglich nicht. Eigentlich sollten jetzt die Dacharbeiten beginnen. Doch daraus wird vorerst noch nichts.

Die Sanierung des Dachs wird gleich zum Baustart unterbrochen, weil der Turm eine Frischekur benötigt. Untersuchungen unter dem Kirchendach brachten eine unangenehme, weil teure Überraschung zutage. Daher muss die Spitze des Türmchens, die sogenannte Laterne, laut Pfarrer Michael Heinemann abgenommen werden. „Das Ganze kam unerwartet, weil die Laterne erst 1973 neu gemacht worden war“, so der Pfarrer. „Doch die Schäden müssen behoben werden, ehe das Dach und das Tragwerk saniert werden.“ Andersherum würden sie sonst beschädigt. Wie viel mehr das Sanierungsvorhaben wegen der Aktion am Freitag samt Reparatur der festgestellten Schäden kostet, sei aber noch unklar. „Dass es teurer wird, steht aber fest“, sagt er.

Die geplante Sanierung rundet das Baugeschehen der vergangenen Jahre ab. Arbeiten am Dachstuhl sind vorgesehen, das Dach soll neu gedeckt werden. Außerdem soll bis zum Herbst die Fassade einen neuen Anstrich erhalten. Im Dach und in der Sakristei werden zudem die Fenster ausgetauscht. Für die Außensanierung hatte die Kirchgemeinde Höckendorf, zu der auch die rund 350 Mitglieder in Ruppendorf gehören, im vorigen November Fördergeld vom Freistaat bekommen. Die 96 000 Euro stammen aus dem Topf des EU-Programms Leader für die dörfliche Entwicklung.

Bisher haben die zu DDR-Zeiten begonnenen Bauarbeiten an der in ihrer heutigen Form im 16. Jahrhundert errichteten Kirche gut 500 000 Euro gekostet. Für den Endspurt werden rund 200 000 Euro benötigt.

Neben den Bauarbeiten in Ruppendorf steht in Kürze auch ein weiteres Vorhaben der Kirchgemeinde auf dem Plan. Mithilfe von etwa 15 000 Leader-Fördermitteln und einem in etwa genauso hohen Eigenanteil wird ab Ende April die Trockenlegung der Kirche in Höckendorf beginnen.

zur Startseite