Überraschung unterm Dianabrunnen Am 1. Mai wird der Marktbrunnen wieder angestellt. Doch wo genau das Wasser hinläuft, weiß das Rathaus nicht.

Äußerlich zeigen Risse im Betonbecken, dass der Brunnen schon 100 Jahre alt ist und Restaurierungsarbeiten notwendig sind. © Klaus-Dieter Brühl Äußerlich zeigen Risse im Betonbecken, dass der Brunnen schon 100 Jahre alt ist und Restaurierungsarbeiten notwendig sind.

Dieter Hanke vom Stadtbauhof steigt in den Schacht, in dem sich die Brunnensteuerung und der Wassertank befinden.

Die Brunnen in der Röderstadt sprudeln schon – bis auf den Dianabrunnen. Der wird erst am Freitagvormittag von den Stadtelektrikern so eingestellt, dass er ab dem Feiertag am 1. Mai wieder Wasser speit. Die diesjährige Brunnensaison wird für die Stadt ein Test, um zu sehen, was wirklich kaputt ist. Denn wie berichtet ist der Brunnen leck. 150 Kubikmeter Wasser zieht das Großenhainer Wahrzeichen pro Jahr. „2016 hatten wir eine gute Verdopplung des Wasserverbrauchs“, so Thomas Pöthig vom Stadtbauamt. Zwar mache das die Stadt nicht arm, doch eine Aufgabe für die Verwaltung ist es allemal. „Wir brauchen einen Ansatz, wie wir vorgehen, wir wollen die Ursache des Wasserverlustes feststellen“, sagt Stadtsprecherin Schulze.

Klar ist, die bekannten Leitungen sind alle dicht. Den Hohlraum neben dem Brunnen mit seinem Wasserreservoir haben die Bauhofleute im Blick. Ein Schwimmer zeigt den Wasserbedarf an, so dass bei Verdunstung automatisch immer wieder Wasser aus dem unterirdischen Reservoir nachgefüllt wird.

Zeitlicher Umbau nötig

Es gibt aber auch Leitungen unter dem Brunnenbassin, die die Stadt nicht kennt. „Dazu sind keine Pläne da“, sagt Diana Schulze. Momentan ist also eine Dichtheitsprüfung jeder einzelnen Leitung, die unterm Brunnen wohl aus Blei sind, nicht möglich. „Dazu ist ein temporärer Umbau der Wasserzuführung der einzelnen Düsenstränge nötig“, so Thomas Röthig. Immerhin sechs Wasseraustrittsstellen hat der Dianabrunnen.

Das Stadtbauamt ist also noch auf der Suche nach alten Unterlagen des 100-jährigen Brunnens. Ein Fachmann wird wohl beauftragt, auch um eine Kostenplanung zu erstellen. Denn das Geld für die Reparatur muss in den Haushalt eingestellt werden, damit die Arbeiten 2018 bzw. 2019 vonstatten gehen können. Sind die tatsächlichen Ursachen des Wasserverlustes festgestellt, könnte die Reparatur vermutlich recht unspektakulär ablaufen. „Das ist dann vielleicht nur eine Tagesarbeit“, meint Thomas Röthig. Er geht nicht davon aus, dass etwa der ganze Brunnen abgebaut werden muss. Der Eingriff wird wahrscheinlich aus dem Schacht neben dem Brunnen erfolgen.

Auch mit zu erledigen wäre eine Teilsanierung des Betonbeckens. Denn deutlich zu sehen sind Risse im Becken. 2009, als der Hauptmarkt neu gepflastert wurde, ist am Brunnen nicht gearbeitet worden. Die letzte Sanierung erfolgte schon kurz nach der Wende bis 1994.

Interessanterweise ist ein Expertenrat in Sachen Wasserzuleitung auch gerade für den Brunnen der Riesenkinder im Zabeltitzer Barockpark nötig. Dort geht es eher um Gestaltungsfragen, weil das Wasser des Brunnens eine unerwünschte Patina auf den Skulpturen ablagert.

