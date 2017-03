Billard Überraschung knapp verpasst

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Ganz knapp schrammte die zweite Mannschaft der Döbelner Poolstars an einem Sieg gegen den Spitzenreiter der Landesliga Ost, BC Joes Dresden II, vorbei. Wie schon im Hinspiel endete die Begegnung mit 7:5 für die Elbflorenzer. Das Team um Kapitän Matthias Glauer bot dabei streckenweise Billard auf Augenhöhe und hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt.

In den ersten beiden Runden konnten die Döbelner jeweils nur einen Sieg einfahren. Doch in der abschließenden Runde waren sich die Gästespieler offenbar ihres Erfolges zu sicher. Mit drei Siegen kamen die Poolstars bis auf 5:6 heran. Sylvio Zisler zeigte in der letzten Partie eine gute Leistung, verlor aber knapp. (DA/rsa)

Poolstars Döbeln II – BC Joes Dresden II 5:7

Poolstars Döbeln II: Glauer (2), Kattner (2), Neuber (1), Zisler

