Fußball/Futsal Überraschung in Weinböhla Canitz schrammt knapp an der Endrunde im Futsal vorbei. Stahl Riesa besteht den ersten Test des Jahres unter freiem Himmel.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Die SG Canitz scheiterte beim Vorrundenturnier zur Sächsischen Futsalmeisterschaft erst im Finale am SV Neueibau. In der Wilsdruffer Saubachtalhalle musste sich die Elf von Trainer Frank Lehmann gegen den Oberlausitzer Kreisoberligisten mit einem knappen 1:2 geschlagen geben. Im Halbfinale hatte der Canitzer Torwart-Oldie Nico Rosenkranz mit seinen 38 Jahren zwei Sechsmeter pariert und seine Mannschaft damit zur Finalteilnahme verholfen. Nach der regulären Spielzeit hatte es gegen die SG Striesen 5:5 gestanden, das entscheidende Sechsmeterschießen gewann Canitz mit 2:1. Dabei hatte das Turnier mit einer 4:6-Niederlage gegen den SV Mulda begonnen. Im zweiten Gruppenspiel hieß es dann 5:2 gegen Rotation Dresden. „Wir hätten uns schon auf die Endrunde in Chemnitz gefreut. Die Jungs wollten gewinnen, schade, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat. Trotzdem ein dickes Lob an die Mannen um Rosenkranz, Matti Mischke, David Valz und Michael Lux. Die technische Ausrichtung des Futsals kam uns sehr entgegen“, erklärte Lehmann.

Eine enttäuschende Vorstellung lieferte hingegen die SG Kreinitz ab. Nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase gegen die SG Striesen (3:5) und Neueibau (0:2) gab es im Spiel um den fünften Platz gegen den SV Mulda ein 6:4. Am 4. und 5. Februar findet in Riesa die Futsal-Kreismeisterschaft statt.

Den 2. FirstGo-Hallencup der TuS Weinböhla entschied überraschend der TSV Reichenberg-Boxdorf für sich. Das Team aus der Stadtliga A setzte sich am Ende im Modus „Jeder gegen Jeden“ dank eines mehr erzielten Tores gegen den Titelverteidiger FV Süd-West durch. Garant für den Erfolg war der starke Rückhalt durch Torwart Clemens Jonscher, der auch zum besten Turnier-Hüter gewählt wurde. Den dritten Platz belegte Grün-Weiß Coswig mit dem besten Torschützen Maximilian Probst. Für Gastgeber Weinböhla wurde es noch hinter der SG Weixdorf nur der fünfte Platz. Immerhin wurde Eric Ohlmann als bester Spieler ausgezeichnet.

Doch auch auf Rasen wurde am Wochenende bereits ein bisschen getestet – genauer: auf Kunstrasen. Trotz der frostigen Temperaturen wurde zum Beispiel das Gastspiel von Landesligist Stahl Riesa gegen die U19 von Dynamo Dresden in Pirna angepfiffen. Ergebnismäßig ging dieser erste Test vor der Rückrunde in Ordnung. Stahl besiegte die jungen Dynamos mit 1:0 dank eines Treffers von Richard Penicka kurz nach dem Seitenwechsel.

Landesklasse Mitte-Tabellenführer Großenhainer FV besiegte den Sechsten der Landesklasse Nord ATSV Frisch Auf Wurzen mit 9:1. Als vierfacher Torschütze konnte sich Martin Brunzel auszeichnen. Jeweils einen Treffer erzielten Ludwig Weiß, Nick Volkmann und Paul Konrad Witschel. Stefan Rohr markierte ein Eigentor für die Gäste, auch der in der Winterpause von Gelb-Weiß Görlitz nach Großenhain gewechselte Tom Weihrauch trug sich in die Schützenliste ein. Das Ehrentor für die Gäste besorgte Sven Lentze zum zwischenzeitlichen 1:6.

Torreich verlief auch der Test der zweiten Garnitur des GFV am Freitagabend gegen den Westlausitzer Kreisoberligisten TSV Pulsnitz. Beim 7:2-Sieg traf Mario Markwardt dreifach. Daniel Brunzel mit zwei Treffern sowie Christoph Henn und Max Pekrul sorgten für klare Verhältnisse. Für die Gäste aus der Lebkuchenstadt erzielte Erik Rammer das 1:3 und Florian Stülpner das 2:6.

Trotz zweimaliger Führung musste der FV Gröditz gegen den Tabellen-Siebten der brandenburgischen Landesklasse Süd TSV 1878 Schlieben eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Stefan Minge brachte Gröditz per Strafstoß in Front, Hassan Zaro sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für das 2:1. Zweimal traf der Schliebener Max Drößigk zum Einstand, Marco Fitzke erzielte den Siegtreffer für die Gäste in der 65. Minute. (jj/rt)

zur Startseite