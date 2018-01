Überraschung für drei Neukircher Auf dem Neujahrsempfang gab es Blumen und Gutscheine für drei Herren. Sie leisten viel fürs Dorf, jeder auf seine Weise.

Jens Riedel, Karl Louis Lehmann sen. und Gert-Reiner Lachmann (von links) wurden mit Blumen und einem Gutschein geehrt. © Steffen Unger

Neukirch. Den Neujahrsempfang der Gemeinde Neukirch gab es am Dienstagabend zum dritten Mal. Und auch zum dritten Mal nutzte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) diese Gelegenheit, um Neukirchern stellvertretend für viele andere, die sich in ihrer Freizeit für die Gemeinde engagieren, danke zu sagen. In diesem Jahr wurden drei Herren nach vorn gebeten. Töpfermeister Karl Louis Lehmann sen. und Jens Riedel, Vorsitzender des Kulturfördervereins Neukircher Heimat, konnten sich jeweils über einen Restaurantgutschein für die „Freihufe“ freuen. Gert-Reiner Lachmann, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe, bekam einen Gutschein für zwei Personen für eine E-Bike-Tour am Valtenberg. Die Räder kann man sich seit vergangenem Jahr im Georgenbad ausleihen. Dort fand auch der Neujahrsempfang der Gemeinde statt.

Ein Botschafter Neukirchs

Altmeister Karl Louis Lehmann sei ein „Botschafter Neukirchs und des Valtenberges“, sagte Jens Zeiler in seiner Laudatio. Der Senior, der die familiengeführte Töpferei an zwei seiner Söhne übergab, war viele Jahre Bundesinnungsobermeister, und er gilt als „Vater“ des Neukircher Töpferfestes, das in diesem Jahr bereits zum 29. Mal stattfindet und das über Sachsen hinaus ausstrahlt. Außerdem engagiert er sich für die Städtepartnerschaft mit Bönnigheim. Inzwischen im Ruhestand, ist das Neukircher Urgestein auch unter die Schriftsteller gegangen. Unter dem Titel „Lehmannsgarn“ hat er hintersinnig und mit viel Humor zahlreiche Neukircher Episoden festgehalten.

Jens Riedel gehört seit zwei Jahrzehnten dem Kulturförderverein an, seit 14 Jahren ist er dessen Vorsitzender. Der Verein organisiert jährlich den Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr war er einer der Hauptinitiatoren des Valtenbergfestes. Jens Riedel entwirft seit Jahren den Sonderstempel zum Töpferfest, er kümmert sich um die Neukircher Heimatblätter und den Neukircher Kalender. Im Jahr 2017 wirkte er an zwei besonderen Publikationen mit: einem Heft mit gemalten Umgebindehäusern in Neukirch, Ringenhain, Weifa und Steinigtwolmsdorf sowie einem Buch mit den Erinnerungen von Neukirchern, die von der Herrnhuter Brüderunität auf mehrere Kontinente entsandt wurden.

Gert-Reiner Lachmann leitet seit 2014 die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie organisiert die Blutspende im Ort, richtet Seniorenveranstaltungen aus, betreut die Arbeitsgemeinschaft Junge Sanitäter an der Oberschule, sichert Veranstaltungen in der Gemeinde ab.

Weitere Sanierung der Oberschule

Bürgermeister Zeiler nutzte den Neujahrsempfang, um vor rund 100 geladenen Gästen das Jahr 2017 aus Gemeindesicht Revue passieren zu lassen, und er gab einen Ausblick auf dieses Jahr. Zu den Plänen der Gemeinde gehören, die weitere Sanierung der Oberschule „Am Valtenberg“, der Abschluss der Modernisierungen in der DRK-Kindertagesstätte „Zur kleinen Feuerwehr“, das Vorantreiben von Plänen für ein neues Wohngebiet in der Ortsmitte und der Abriss einer seit Jahren leerstehenden Fabrik an der Leibingerstraße, um auf diesem Gelände neue Gewerbeflächen zu erschließen.

Auch im Tourismus will Neukirch zulegen. Beim Neujahrsempfang vor einem Jahr wurden erstmals die Monsterroller präsentiert. Nun steht der offizielle Starttermin fest: Ab Mai soll es möglich sein, mit dem Roller auf ausgewiesenen Wegen vom Valtenberg ins Tal zu fahren.

Kulturell umrahmt wurde der Neujahrsempfang von drei Tänzen des im vergangenen Jahr in Steinigtwolmsdorf gegründeten Dance Centers 66. (SZ/ir)

