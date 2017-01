Überraschung für den Ortschronisten Harald Willenberg erhielt den ersten Ehrenamtspreis der Gemeinde. Einer, der es verdient.

Harald Willenberg wurde jetzt für sein Engagement für Rammenau ausgezeichnet. © Steffen Unger

Mit dem ersten Ehrenamtspreis in der Geschichte Rammenaus wurde der langjährige Ortschronist, Vorsitzende des gemischten Chors und Touristenführer Harald Willenberg ausgezeichnet. Eine Urkunde und ein Geschenk überreichte Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski zum Neujahrsempfang am Sonnabend als Überraschung. In ihrer Laudatio würdigte sie die großen Verdienste des 62-Jährigen für Deutschland schönstes Dorf. „Er hat sich als Autodidakt ein hohes geschichtliches und gesellschaftliches Wissen über unseren Ort angeeignet. Er organisiert mit viel Zeitaufwand und Geduld Ausfahrten, die ihm auch ab und an Ärger einbringen“, so Snelinski vor gut 100 geladenen Gästen.

Weiter sagte sie, dass Harald Willenberg Reisegruppen mit seinem unvergleichlichen Humor durch den Ort führe. Die Feedbacks der Touristen seien voll des Lobes. Zudem stelle er sich an die Spitze, wenn es heißt, vereinsübergreifende Veranstaltungen für Rammenauer und ihre Gäste zu organisieren. „Man kann nicht aufzählen, was Harald Willenberg alles tut. Umso mehr ist sein vielfältiges Ehrenamt zu würdigen, obwohl er auch gesundheitliche Probleme hat“, so Hiltrud Snelinski. Er habe es mehr als verdient, die Ehrung als erster überhaupt zu bekommen.

Anerkennungen gab es auch für fünf weitere Ehrenamtliche aus Rammenau. Geehrt wurden Elke Kliemand, die im Chor mitsingt und jederzeit hilft, Veranstaltungen zu organisieren, Steffen Fichte, der sich seit nunmehr 30 Jahren die Fußballkinder beim SV Edelweiß trainiert und Roselie Müller, die als Kräuterfrau die Alte Schmiede mit ausgestaltet und im Laden verkauft. Günter Löpelt wurde geehrt, weil er sich um den Ausbau der Wanderwege kümmert und als Imker das Dorf im Imkerverband vertritt. Erika Ruhig erhielt eine Anerkennung für ihre Verdienste als Chronistin im Heimatverein. Der Ehrenamtspreis wird einmal jährlich an Rammenauer verliehen, sie sich außerordentlich engagieren. Kandidaten schlagen Rammenauer vor. (cm)

