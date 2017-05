Überraschung für Bad Muskau Die Bundeskunsthalle Bonn schenkt der Pückler-Stiftung Filme aus der überaus erfolgreichen Parkomanie-Ausstellung von 2016.

Die Ausstellung „Parkomanie“ in der Bundeskunsthalle Bonn zeigte unter anderem einen Film, in dem das Neue Schloss aus der Vogelperspektive zu sehen war. © Thomas Staudt

Am Mittwoch wird der kaufmännischer Direktor der Bundeskunsthalle Bonn, Bernhard Spies, einige Filme an Cord Panning, den Direktor der Stiftung Fürst-Pückler Park übergeben. Das Besondere an den Streifen ist nicht, dass sie 2016 in der überaus erfolgreichen Ausstellung „Parkomanie“ zu sehen waren, sondern, dass sie den park aus einem gänzlich neuen Blickfeld zeigen: aus der Vogelperspektive und im Zeitraffer zum Beispiel. Die teils spektakulären Aufnahmen wurden mit einem technischen Aufwand gedreht, wie sie sonst nur in großen Kinoproduktionen oder teuren Fernsehfilmen verwenden werden.

Die Filme thematisieren das Schaffen von Fürst Hermann von Pückler-Muskau in den Anlagen Muskau, Branitz und Babelsberg. Künftig sollen sie im Neuen Schloss in einem Raum der Sonderausstellung zu sehen sein, sozusagen als Bonus zum Besuch des Schlossturms oder der Sonderausstellungen. Bei der Übergabe wird auch der Michael Kretschmer (MdB, CDU) anwesend sein. Er hatte maßgeblichen Anteil am Zustandekommen der Schau.

Weitere Teile der Ausstellung, wie die sanierte Rosenlaube mit der Büste der von Pückler verehrten Henriette Sontag sowie weiteres Filmmaterial sind bereits an die Parkverwaltungen von Branitz und Babelsberg übergeben worden.

