Überraschung für 87 Familien Bischofswerda begrüßt am Sonntag die Neugeborenen. So ideenreich wie dieses Jahr gab es das noch nie.

Amtsleiterin Sybille Müller zeigt die von Bischofswerdaer Kindern gefertigten Namensschilder. Jedes Baby bekommt davon am Sonntag eines. Bei Sybille Müller und Mitarbeiterin Danielle Runge liefen die Fäden für den Babyempfang zusammen. © Steffen Unger

Das Bild kann schöner kaum sein. Gesehen hat man es so auch noch nie. Denn über 80 Kinderwagen rollen am Sonntag gegen halb zwei ins Freibad. Die Kleinen, die darin liegen oder sitzen, sind Bischofswerdas Jüngste, geboren zwischen September und Juli. Die Stadt lädt sie mit ihren Eltern und Geschwistern zu einem Empfang ein. Zum ersten Mal findet dieser im Bad statt, und zum ersten Mal gibt es als Geschenk obendrauf ein Kinderfest. Die Sonne soll scheinen, wünscht man sich da.

Die besten Ideen werden nicht selten aus der Not geboren. So ist es auch mit dem Bad als Schauplatz für den diesjährigen Babyempfang. Drei Jahre lang wurden die Familien der Jüngsten dazu entweder in den Schiller- oder in den Goethepark eingeladen. Dort wurde dann jeweils ein Baum gepflanzt und ganz in der Nähe eine Tafel mit den Namen der Neugeborenen enthüllt. Das sollte 2017 wieder so sein, aber das stoppten Fachleute, die nicht wollen, dass so weitere Bäume in die um 1900 entstandenen denkmalgeschützten Parks kommen. „Es gibt dafür derzeit keine Genehmigung“, sagt Amtsleiterin Sybille Müller.

39 Mädchen und 48 Jungen sind die jüngsten Schiebocker. Eine erfreuliche Bilanz, denn es sind elf mehr als im vergangenen Jahr und nahezu genau so viele wie 2015, wo es 89 neugeborene Schiebocker gab. Ihnen zu Ehren wird wieder eine Tafel enthüllt. Sie bekommt einen Platz im Bad – und dazu gibt es auch den schon gewohnten Baum. Stadtrat und Wirt Karl-Heinz John sowie das Team vom Berggasthof Butterberg stiften einen Blut-Ahorn. Er kommt in einem großen Kübel im Bad an und steht in diesem am Sonntag neben der Namenstafel. Später wird der Kinderbaum im Bad in die Erde gepflanzt. Das soll aber nur ein Provisorium sein. Nicht allen Stadträten, die darüber mit entschieden haben, gefiel es nämlich, dass er ins Bad kommt und so nur die ihn richtig sehen können, die Eintritt bezahlen. Deswegen wird der Baum später noch einmal umgepflanzt. Die Idee, die die Diskussion dazu hervorgebracht hat, ist, dem Ahorn seinen endgültigen Platz auf dem Fronfestegelände zu geben, wo ab 2018 ein Hospiz gebaut und das Außengelände neu gestaltet wird.

Namensschilder aus Ton

Baum und Namenstafel bleiben für alle – kleine Geschenke nehmen die Eltern für ihre Babys mit nach Hause. Eine individuelle Geste, denn die Präsente sind zum Teil Unikate. So gibt es kleine Namensschildchen aus Ton, auf denen jeweils der Name des Kindes steht – für die Mädchen in Form einer Sonne, für die Jungen als Auto. Gefertigt und bemalt wurden die hübschen Teile von Kindern der Grundschule Süd in der Keramik- bzw. Kunstwerkwerkstatt. AG-Leiterin Steffi Schumann hat sie angeleitet. „Erst haben wir die Tonmasse auf eine einheitliche Stärke gewalzt und dann mit dafür angefertigten Linolschnitten das Motiv geprägt“, sagt sie. Die Buchstaben für die Namen kamen aus einem Setzkasten. Sie wurden ebenfalls in den Ton geprägt. Die Kinder haben schließlich jedes Schild mit einem Draht ausgeschnitten, dann kam es zum Brennen in den Ofen.

Rund zwanzig Sponsoren aus Bischofswerda und Bautzen beteiligen sich an den Geschenken. So gibt es unter anderem auch Apotheken-Gutscheine, Halstücher, Familienkarten für den Zoo und einen in Handarbeit entstandenen kleinen Rucksack, in dem alles verstaut ist. Und dazu erstmals das Kinderfest. Somit werden am Sonntagnachmittag beim Empfang nun erst die Namenstafel enthüllt und die Geschenke verteilt. Anschließend beginnt das Kinderfest. Zu Gast sind Leichtfuß & Liesel mit einem Mitmach-Programm, Zauberer und Ballonkünstler. Es gibt das Glücksrad und Eis. Ebenso schön: Der frische Kuchen kommt von Schülern der 10. Klasse der Oberschule. Sie verkaufen auch den Kaffee.

Das Begrüßungsfest mit Unterstützung von Sponsoren gibt es in Bischofswerda seit 2014. Der Stadtrat entschied damals, dass es statt 50 Euro Begrüßungsgeld, die bis dahin aus der Stadtkasse kamen, ein nettes, sinnstiftendes Geschenk geben soll. Das passierte vor dem Hintergrund unumgänglicher Sparmaßnahmen.

zur Startseite