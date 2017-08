Überraschung durch den HC Rödertal Nach der Saisoneröffnung am Freitag belegt das Team von Trainer Karsten Knöfler Platz zwei beim Halle/Saale-Cup.

Die jubelnden Rödertalbienen mit dem Pokal für den zweiten Platz beim Halle/Saale-Cup. Obwohl gleich sechs Spielerinnen fehlten, überzeugte der HCR zwei Wochen vor dem Saisonstart im DHB-Pokal. © Christian Skomudek

Handball-Bundesliga Frauen. Das war schon überraschend, was die Rödertalbienen bei ihrem zweiten Vorbereitungsturnier am Sonnabend in Halle/Neustadt ablieferten. Immerhin fehlten Chefcoach Karsten Knöfler gleich sechs Spielerinnen wegen Krankheit oder Verletzung. Sie konnten ihr Team nur von der Tribüne aus unterstützen – und dann verletzte sich auch noch Torfrau Nele Kurzke im ersten Turnierspiel so schwer, dass sie nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Julia Mauksch spielt im Frauenteam

Deshalb hatte der Trainer auch die starke A-Jugendliche Julia Mauksch für die rechte Außenbahn nominiert. Und das junge Mädchen, das am 1. November erst 17 Jahre alt wird, konnte das Vertrauen mehr als nur rechtfertigen. Dabei hatte sich Zweitligist SV Union Halle/Neustadt für die dritte Auflage des Saale-Cups namhafte Konkurrenz eingeladen. Mit der HSG Blomberg/Lippe, den Vipers der HSG Bad Wildungen und dem HC Rödertal waren drei Erstbundesligisten am Start.

HCR-Trainer Knöfler hatte allerdings bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass für ihn die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen nicht im Vordergrund stehen. „Bei elf Neuen im Team müssen alle Spielerinnen ihre Einsatzzeiten bekommen und auf verschiedenen Positionen getestet werden“, sagte der Coach. „Gleichzeitig möchte ich auch unterschiedliche Angriffs- und Abwehrvarianten ausprobieren.“

Bienen bezwingen Gastgeberinnen

Erster Turniergegner waren die Wildcats von Union Halle/Neustadt – und die hatten sich für ihr Heimturnier einiges vorgenommen. Aber auch die Rödertalbienen wollten erfolgreich beginnen. Bis zum 4:4 war das Spiel noch ausgeglichen, doch dann setzten die Gäste aus dem Rödertal die Akzente und gingen mit drei Toren in Führung. Diesen Vorsprung gaben sie trotz vieler Spielerwechsel nicht mehr aus der Hand und gewannen mit 15:11. Im nächsten Spiel traf der HC Rödertal zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf die Vipers von Bad Wildungen. Den letzten Vergleich hatten die Bienen beim Domstadtcup in Fritzlar mit zehn Toren Differenz verloren. Eine Steigerung war in Halle unverkennbar. Trotzdem hatte der HCR erneut keine Chance und unterlag mit 19:24 (9:14). Spielerisch erzielte das Knöfler-Team Gleichwertigkeit – aber das Plus der Vipers war die konsequentere Chancenverwertung.

Im Spiel gegen die HSG Blomberg/Lippe zeigten die Bienen dann ihre beste Leistung. Blomberg war direkt aus dem Trainingslager in Bad Blankenburg zum Turnier angereist. Das merkte man der HSG dann auch an. Es fehlte die Frische und das nutzte der HCR konsequent aus. Der 17:15-Erfolg war auf jeden Fall verdient. Karsten Knöfler meinte nach dem Turnier: „Man darf die Ergebnisse nicht überbewerten. Alle Teams haben viel probiert. Mit der Leistung meiner Mädels bin ich zufrieden. Gegenüber dem ersten Turnier in Fritzlar war das eine deutliche Steigerung. Ich habe viele gelungene Aktionen gesehen. Das Zusammenspiel klappt immer mehr.“ Bei der Siegerehrung gab es dann noch großen Jubel, als HCR-Neuzugang Michelle Urbicht als beste Spielerin ausgezeichnet wurde.

Der Aufsteiger präsentiert sich

Nur einen Tag zuvor hatte sich das Bundesligateam vom HC Rödertal in eigener Halle vor rund 200 Gästen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Unter dem Motto „Eine Vision wird Wirklichkeit“ startet die Mannschaft aus Großröhrsdorf in das Abenteuer Bundesliga. Acht Jahre nach Gründung des Vereins im Jahr 2009 sind die Rödertalbienen in der höchsten Etage des deutschen Frauenhandballs angekommen – und wollen dortbleiben.

Dass das nicht einfach wird, ist den Verantwortlichen im Rödertal völlig klar. „Ein Berg Arbeit sowohl organisatorisch als auch sportlich wartet auf uns“, betonte Vereinspräsident Andreas Zschiedrich und ergänzte: „Durch die späte Entscheidung zum Aufstieg fehlen unserer Mannschaft fast sechs Wochen Vorbereitung.“ Das alles muss bis zum Saisonstart am 3. September in der ersten Runde um den Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB) kompensiert werden. Dann wartet die zweite Mannschaft vom Thüringer HC auf das Knöfler-Team. Und sechs Tage später geht es in der Meisterschaft mit einem Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV los.

So warnte Zschiedrich auch vor einer übertriebenen Erwartungshaltung. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Da dürfen wir auch bei Niederlagen nicht ungeduldig werden. Trainer und Mannschaft brauchen unser Vertrauen. Sie müssen spüren, dass die Fans bedingungslos hinter ihnen stehen.“ Der Vereinspräsident bedankte sich auch nochmals ausdrücklich bei allen Partnern für deren Unterstützung, wodurch das Abenteuer Bundesliga kurzfristig noch ermöglicht werden konnte. Unter anderem Dr. Reinhard Richter vom Hauptsponsor Enso betonte, wie wichtig der Aufstieg des HC Rödertal für die gesamte Region ist. Der Verein sei der sportliche Botschafter für Dresden und Ostsachsen in Deutschland.

Mit großem Beifall wurde anschließend die Mannschaft begrüßt. Die Kleinsten des HC Rödertal geleiteten ihre großen Vorbilder in die Halle, die nach der offiziellen Vorstellung den Medien, ihren Fans und Gästen zur Verfügung standen. Die ersten Autogrammfotos waren in kurzer Zeit vergriffen. Für das leibliche Wohl hatten die Organisatoren Georg Bauch begeistern können. Der „Kulinarische Botschafter des Freistaates“ stand in Großröhrsdorf am Grill und bewirtete die Gäste mit seinen Leckerbissen. (SZ)

zur Startseite