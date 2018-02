Fußball Überraschung bleibt aus Tabellenführer HFC Colditz bezwingt den Döbelner SC auf schwer bespielbarem Platz deutlich mit 3:0 (0:0).

Döbelns Steve Oehme attackiert den Hausdorfer André Dietrich. © Dietmar Thomas

Im traditionell von Emotionen geprägten Lokalderby der Landesklasse Nord ist am Sonntag letztendlich eine Überraschung ausgeblieben. Bei sonnigem Wetter setzte sich auf dem knüppelhart gefrorenen Platz der favorisierte Tabellenführer HFC Colditz mit 3:0 (0:0) gegen den Tabellenzehnten, Döbelner SC, durch. „Es ist kurios, dass auf dem Platz gespielt worden ist. Alle Spieler hatten mit dem Boden große Schwierigkeiten “, sagte DSC-Trainer Uli Löser.

Im ersten Durchgang wehrten sich die Döbelner, bei denen fünf, sechs Mann fehlten, recht ordentlich. Die Colditzer kamen zwar zu zwei richtig gute Chancen, aber zunächst zeigte sich Nicholas Waite auf dem Posten und dann sprang der Ball nach einem Schuss von Sandro Antony vom Innenpfosten wieder aus dem Tor. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Im zweiten Abschnitt zogen die Hausdorfer den Döbelnern dann mit einem Doppelschlag den Zahn. Erst traf Sebastian Jahn in der 61. Minute nach einem Ballverlust, dann legte nur Minuten später Carlo Purrucker zum 2:0 nach. Das war zu diesem Zeitpunkt eine Vorentscheidung, auch wenn die Gäste in der zweiten Halbzeit zwei, dreimal durch Amidu Dadi zu Möglichkeiten kamen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 78. Minute durch einen von Martin Schwibs verwandelten Foulelfmeter. Ein Geschenk, wie DSC-Trainer Löser sagte, hätte doch Waite den Ball mit der Hand gespielt. „Klar wollten wir etwas holen, aber nach so einer Niederlage sind wir ganz entspannt und zuversichtlich“, so der DSC-Verantwortliche, der anfügte: „Unsere Punkte müssen wir gegen andere Gegner, wie nächste Woche Schildau, holen.“

