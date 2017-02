Tischtennis Überraschung bleibt aus Erwartungsgemäß hat der DSV beim Spitzenreiter verloren. Dennoch halten sich die Döbelner im oberen Tabellenteil.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Nur noch vier Mannschaften können in der Tischtennis-Landesliga mit einer positiven Bilanz aufwarten. Eine davon ist der Döbelner SV. Derzeit kommt das Sextett auf 13:11 Zähler. Zwei Minuspunkte kamen am Wochenende hinzu. Allerdings war das auch keine allzu große Überraschung. Denn die Mittelsachsen duellierten sich mit dem Spitzenreiter SG Lückersdorf-Gelenau. Die Gastgeber liegen neun Punkte vor den Döbelnern und gewannen wie schon in der ersten Halbserie auch das zweite Duell beider Mannschaften in der laufenden Meisterschaft mit 11:4.

Vor reichlich drei Monaten empfingen die damals als einziges Team der Liga noch verlustpunktfreien DSV-Herren die Ostsachsen auf eigenem Parkett. Für den derzeitigen Tabellenvierten begann mit der ersten Saison-Niederlage auch die erste Mini-Krise der laufenden Meisterschaft, wenn auch die Verletzung von Olaf Dathe ihren Teil dazu beigetragen hatte. Drei Spiele in Folge gingen verloren und die Döbelner flogen aus der Spitzengruppe heraus. Auch wenn der Abstand mittlerweile noch weiter angewachsen ist und die beiden Spitzenteams von Lückersdorf-Gelenau und Dresden-Mitte II unerreichbar sind, halten sich die Mittelsachsen im oberen Teil der Tabelle.

Nach den ersten fünf Partien stand es 2:3 aus Sicht der Döbelner. Martin Alexander und das Doppel Tommy Schulz/Matthias Stengel konnten aufseiten der Gäste punkten. Viel Pech hatte anschließend Olaf Dathe, der die Möglichkeit zum Ausgleich besaß, sich aber mit 2:3 geschlagen geben musste. Auch sein zweites Einzel verlor der 50-Jährige, der erst vor etwas mehr als einer Woche im Spiel gegen den TTC Elbe Dresden II nach seiner mehrwöchigen Verletzung sein Comeback feierte, in fünf Sätzen. Im Doppel musste er sich gemeinsam mit Torsten Dathe ebenfalls 2:3 geschlagen geben. Die vierte Fünf-Satz-Niederlage ging auf das Konto von Tommy Schulz, der aber neben Torsten Dathe einen weiteren Sieg für den Döbelner SV feiern konnte. (DA/jsc)

zur Startseite