Überraschung bleibt aus Im Lokalderby Döbelner SV II gegen TTC Waldheim gelingt dem Tabellenzweiten ein deutlicher Heimsieg.

© Symbolfoto: U. Soeder

Es war das zweite Lokalderby zwischen dem Döbelner SV II und dem Aufsteiger TTC Waldheim in dieser Saison. Und dieses gewannen die Gastgeber am Ende mit 11:4. Das Ergebnis fiel damit weitaus deutlicher aus, als vor drei Monaten im Hinspiel.

Knappe Sache zum Auftakt

Zum Meisterschaftsauftakt konnten die früheren Kreisstädter beim Neuling gerade noch mit einem hauchdünnen 9:7-Sieg ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Anschließend führte der Weg für die Döbelner mit einigen kleineren Umwegen zur Vize-Herbstmeisterschaft, während die Waldheimer es sich auf dem Relegationsplatz neun gemütlich machten. Und diesmal wurde dieser Unterschied auch im Ergebnis deutlich. Eine Überraschung, wie noch im ersten Duell – wenn auch ohne zählbaren Erfolg für die Zschopaustädter – blieb aus.

Und dabei begann auch die Partie in der Burgstraße mit einem Paukenschlag.

Ersatzmann setzt Achtungszeichen

Die Waldheimer Doppelpaarung Kai Peschke und Ulf Lotze gewannen ihr Spiel gegen die erfolgreichste Paarung der Liga. Die Zschopaustädter konnten sich gegen Michael Heinich/Burkhard Richter mit 3:1 durchsetzen. Für Ulf Lotze war es überhaupt der erste Auftritt in der Bezirksklasse in dieser Saison. Am Sonnabend rückte er für Holm Tobias ins Aufgebot der Gäste. Es war aber nicht der einzige Überraschungscoup von Ersatzmann Lotze. In seinem ersten Einzel konnte er sich auch gleich noch gegen Burkhard Richter mit 3:2 durchsetzen und avancierte damit zum erfolgreichsten Spieler auf Seiten der Waldheimer an diesem Tag.

So schienen die Gäste bis zur Mitte der Partie gut mitzuhalten. Denn obwohl sie nach den Doppeln und den ersten Einzeln mit 1:4 zurücklagen, gelang ihnen bis zum Ende der ersten Runde wieder der Anschluss zum 5:4. Doch wer sich nun auf einen ebenso engen zweiten Durchgang eingestellt hatte, wurde enttäuscht. Die Döbelner unterstrichen im weiteren Verlauf der Partie ihre Favoritenrolle. Sie starteten eine Serie von sechs Siegen in Folge, womit die alten Machtverhältnisse wiederhergestellt werden konnten. Waldheim schaffte es, rechnet man die beiden Lokalderbys zusammen, jedoch eineinhalb Spiele gut mitzuhalten. Erst auf der Zielgeraden schien dem Neuling die Luft auszugehen. (DA/jsc)

