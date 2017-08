Überraschung auf zwölf Rädern Die Kita in Kreba bekommt sechs Laufräder geschenkt. Der Sponsor ist kein Unbekannter.

Die Kinder der Kita „Kunterbunt“ in Kreba freuen sich riesig über die Laufräder von Sven Fuder (Mitte). Als Dankeschön haben sie dem Sponsor ein Lied gesungen. © bernhard donke

„Ja, das ist wirklich eine große Überraschung, vor allen für unsere Kinder“, freut sich Kerstin Hornoff, Leiterin der Krebaer Kindertagesstätte „Kunterbunt“. Um sie herum flitzen die Kinder mit nagelneuen Laufrädern. Sechs Stück hat Sven Fuder, Inhaber des Quad-Fahrzeugservice Mücka, der Kindertagesstätte geschenkt. Laufräder, wie sie bei Kindern im Kindergartenalter so beliebt sind. Was die Kleinen auch sofort beweisen und die neuen Laufräder ausprobieren, große wie kleine Kinder.

Warum Sven Fuder ausgerechnet auf diese Idee kam, ist schnell erklärt. „Meine Tochter Emelie geht hier in die Einrichtung“, sagt der Sponsor. „Und da bemerkte ich, dass die Einrichtung für die Kinder keine Laufräder im Spielzeugangebot hatte. Da diese bekanntlich bei allen Kindern so beliebt sind, habe ich mich entschlossen, der Einrichtung und den Kindern solche zu schenken – in der Hoffnung, dass die Kinder daran viel Spaß und Freude haben.“

Das haben sie sicher, und auch die Erzieher der Kita freut das Geschenk. „Mit den Laufrädern können wir jetzt auf unserem großen Spielplatz das Bewegungsangebot für die Kinder erweitern“, sagt Kerstin Hornoff dankbar. „Sie sind ja nicht nur beliebt, sondern eignen sich auch als Trainingsgerät für das spätere Erlernen des Fahrradfahrens.“

