Überraschung auf vier Rädern für die Sopro 24 Firmen aus der Region erleichtern der gemeinnützigen Stiftung die Arbeit, indem sie ihr ein Auto finanzieren.

Umgeben von Vertretern der einzelnen Sponsoren und im Beisein von Stadtoberhaupt Olaf Raschke (5.v.r.) nimmt Sopro-Geschäftsführerin Christine Hauke (3.v.l.) Papiere und Schlüssel für den neuen Renault Kangoo entgegen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Ein knappes halbes Jahr nach den ersten Gesprächen dürfen sich Mitarbeiter und Helfer der Stiftung Soziale Projekte Meißen (Sopro) über ein neues Fahrzeug für die Bewältigung täglicher Aufgaben freuen. Bereits am Montagmittag wurde der knapp 13 000 Euro teure Neuwagen, ein Renault Kangoo mit fünf Sitzplätzen, der Öffentlichkeit präsentiert. Möglich wird das durch die Hilfe von insgesamt 24 Unternehmen zwischen Meißen, Coswig, Nieschütz und Radebeul. Hauptsponsor ist laut einer Pressemitteilung der Stadt die Firma Haustechnik Werner aus Nieschütz.

Alle Firmen sind mit ihren Logos und Schriftzügen auf dem Auto verewigt und können so für sich werben. Als Vorsitzender des Stiftungsrates sagt Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos): „Das neue Auto soll dabei helfen, dass die vielfältigen Angebote und Aktionen weiter verbessert werden können und die Arbeit durch die neue Mobilität vereinfacht wird.“ Als Beispiel nannte der OB die Aktionen „Schulfrühstück-Pausenbrot satt und gesund“ oder die verschiedenen Kochangebote in den Räumen an der Nossener Straße.

Für Erstgenanntes wird der Renault wohl hauptsächlich eingesetzt. Dazu werden wöchentlich drei Schulen im Landkreis Meißen mit einem gesunden Frühstück beliefert. Aber, sagt Geschäftsführerin Christine Hauke, es werden bis zu sieben Mitarbeiter der Sopro mit dem Auto unterwegs sein. „Es wird sicher täglich im Einsatz sein. Wir können nun alle Wege erledigen, die über den Geschäftsbetrieb und die wirtschaftlichen Angelegenheiten wie Essensfahrten zu Kitas hinausgehen“, sagt Hauke erfreut. Insbesondere wird der Kleintransporter auch Streetworkerin Aliki Reyes weiterhelfen, ihre Wege innerhalb der Stadt zu bewältigen. Dazu gehört auch das häufige Pendeln zwischen den Räumen an der Nossener Straße und ihrem Büro in der sanierten Stadtgärtnerei an der Wiesengasse. Diese nutzen die Sopro und der städtische Bauhof derzeit gemeinsam.

Darüber hinaus organisiert die Stiftung verschiedene Aktionen im Heil- und Kräutergarten oder Kochkurse des Städtepartnerschaftsvereins, bei denen Schüler aus Meißen und einer der sieben Partnerstädte zusammenfinden, um ein für die jeweilige Region typisches Mahl zu kochen. Da bei allen diesen Dingen auch Materialien transportiert werden müssen, sei die Anschaffung des Fahrzeuges wichtig, sagte der Vorstandsvorsitzende der Sopro Jürgen Vater. Zunächst soll der Renault Kangoo für die Dauer von fünf Jahren zur Verfügung stehen.

Die Stiftung für Soziale Projekte Meißen wurde am 9. November 2012 von der Stiftungsbehörde als kommunale örtliche Stiftung öffentlichen Rechts anerkannt, war vorher ein kommunaler Eigenbetrieb. Schwerpunkte der Arbeit liegen im Bildungs- und Jugendhilfebereich. Die Sopro arbeitet eng mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Meißen, dem Gewerbeverein, dem Landratsamt Meißen, dem Kreisjugendamt, dem Amtsgericht Meißen und dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Landkreises Meißen zusammen. Kooperationen bestehen darüber hinaus mit der Industrie- und Handelskammer Dresden oder dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Wer Feierlichkeiten plant oder nach einem Caterer sucht, kann sich ebenso an die Stiftung wenden.

