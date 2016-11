Überraschung! Bischofswerdas Kinder bereiten für die Adventszeit etwas vor, dass es so in der Stadt noch nie gab. Es ist für alle und soll schön aussehen.

In der Krippe ist die Überraschungs-Advents-Bastelstube eröffnet. Wir sind gespannt, wie der Baum der Kleinen vor der Parfümerie Tina aussehen wird. © Steffen Unger

Worauf freuen wir uns jetzt besonders? Darauf, dass die Adventszeit beginnt und zumindest die Chance besteht, dass es für alle etwas ruhiger wird. Dass wir etwas zum Staunen haben – und die neue Bischofswerdaer Aktion mit mehreren Hundert Kindern deshalb gelingt. Die vielen Kleinen sind so etwas wie eine große Heinzelmännchenbrigade. Und mittendrin in der Vorbereitung der Überraschung.

Was hier passiert, geht zurück auf die Lehrerin Ute Langer vom Goethe-Gymnasium. Die Idee ist, in Bischofswerda so viele Weihnachtsbäume wie möglich vor Geschäften aufzustellen und sie mit Schmuck zu versehen, den Kinder basteln. Die Lehrerin hat das so in einer anderen Stadt gesehen und es nach Bischofswerda mitgebracht. „Sie kam damit zu mir und hat gefragt, ob wir es hier organisieren können“, sagte Elke Förster vom Schreibwarengeschäft und vom Vorstand der Werbegemeinschaft. Im Sommer letzten Jahres war das. Viele fanden den Gedanken gut. Von der Werbegemeinschaft, der Stadtverwaltung sowie Kindereinrichtungen und Schulen wird er jetzt umgesetzt. Und es läuft.

Wer schmückt für wen? zurück 1 von 15 weiter Kinderkrippe Anne Frank, städtisch Steinweg: Parfümerie Tina Kita Regenbogenvilla, städtisch, Maximilian-Kolbe-Straße: Second Hand „No 1“, Ernstings family, Goldspatz Kita Märchenland, Volkssolidarität, Clara-Zetkin-Straße: Wohngalerie Svarovsky, Lederwaren Renger Kinderhaus Butterbergwichtel, städtisch, Pickau: Schreibwaren Förster, Uhren & Schmuck Wodner Kita/Hort Herrmannstift, Diakonie, Geschwister-Scholl-Str.: Friseur+Kosmetik Rabe, An-& Verkauf Heller, AR Mobilfunk Kinderhaus/Hort Sonnenschein, städtisch, Clara-Zetkin-Straße: Colorado, Buchhandlung Heinrich, Sanitätshaus Kalauch Kinderhaus Kunterbunt, städtisch, Geschwister-Scholl-Straße: Modehaus Jäger, Drogerie/Reformhaus Winter Kita Buddelflink, städtisch, Großdrebnitz: Reisebüro Unger, Gerds Fischeck Kita Glückskäfer, städtisch, Schönbrunn: Fahrschule Gössel Tagespflegestelle Corina Klix, Kamenzer Straße: Partyservice von Gahlen Acht-Sterne-Hort/Grundschule, städtisch, Ernst-Thälmann-StraßeWolle+Hobby Israel, Haus der Dame Gierth, Schleiferei Richter, Töpferladen Maranke Thunig, Stadtapotheke, Augenoptiker Grünberg Hort/Grundschule Goldbach, städtisch: VodafoneKamenzer Str., Optik Plüschke, Raumausstatter Scheunig, Comcon GmbH Grundschule Kirchstraße: Schuhmacherhandwerk, Kindermoden Müller, Reisebüro Hoffmann Schule zur Lernförderung, Landkreis, Kamenzer Straße: Goldschmiede Bauer, Mode für Sie & Ihn Hinweise/Angebote: an Elke Förster, Telefon: 03594 703532, E-Mail: buero-schreibwaren-foerster@t-online.de Quelle: Werbegemeinschaft Bischofswerda, Stand 10.11.

Wetterbeständiger Baumbehang entsteht

In der Kinderkrippe Anne Frank sind die allerkleinsten Schiebocker beim Basteln von wetterbeständigem Baumbehang. So einfach ist das gar nicht, aber niedlich anzusehen. Mit der Schere können die Kinder in dem Alter noch nicht hantieren, aber mit ihren Fingerchen. Das wissen die Erzieherinnen um Leiterin Kathrin Schönfeld und haben sich Passendes ausgedacht. „Wir arbeiten mit Naturmaterialien, Zapfen zum Beispiel, die die Kinder bemalen können“, sagt Kathrin Schönfeld. In der Krippe finden sie die Idee gut. So hätten die Bischofswerdaer und alle, die die Stadt besuchen kommen, was zu gucken, wenn sie von Baum zu Baum und von Geschäft zu Geschäft gehen. Elke Förster sagt, genau darum wird die aufwendige Aktion ja gern gemacht. Staunen erwünscht.

Die vielen Bäume werden gemeinsam eingekauft, zu Adventsbeginn aufgestellt und in der Woche vor dem Weihnachtsmarkt geschmückt. Preise für die Schönsten gibt es auch. Entscheiden darüber, was prämiert wird, soll ein kleines Gremium, besetzt aus Werbegemeinschaft, Stadt und Sächsischer Zeitung am 1. Dezember. Die Preisverleihung findet am Eröffnungstag des Weihnachtsmarktes, am 2. Dezember, 16. 30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt statt. 42 Geschäfte in der Innenstadt wünschten sich einen Baum. Nur noch wenigen fehlte am Donnerstag ein Schmücker-Team.

