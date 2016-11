Kegeln Männer 2. Verbandsliga Überraschendes Remis Am 8. Spieltag ging es nach verdauter Heimpleite für die Kegler der 1. Mannschaft von Lok Wülknitz zu Planeta Radebeul.

Am 8. Spieltag ging es nach verdauter Heimpleite für die Kegler der 1. Mannschaft von Lok Wülknitz zu Planeta Radebeul. Den Anfang machten Falk Heyer (534) und Ronny Kuhl (540). Mit diesen beiden sehr guten Leistungen gelang es den Gästen gleich, beide Punkte zu sichern und einen leichten Vorsprung von 10 Holz aufzubauen. Mit diesem unerwarteten Ende des ersten Durchgangs ging es für Robert Hinkelmann (559) und Michael Hilse (486) auf die Bahn. Während Robert Hinkelmann an die Leistungen des vorherigen Durchgangs anknüpfen konnte, was am Ende auch mit einem weiteren Punkt belohnt wurde, hatte Michael Hilse gegen seinen starken Mitspieler zu tun, den entstehenden Rückstand im Rahmen zu halten. Im letzten Durchgang starteten nun Veit Schwarz (568) und Rico Weser (491) mit einem Rückstand von 42 Holz. Trotz eines sehr guten Gegenspielers gelang es Veit Schwarz mit seiner Tagesbestleistung schon nach der dritten Bahn das Unentschieden zu sichern. Endergebnis: 4:4 (nach Kegeln hatte Radebeul die Nase leicht vorn). Planeta bleibt Spitzenreiter, Wülknitz ist Vierter. (R. Hinkelmann)

