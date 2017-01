Überraschendes Ende im Prozess um Herrentagsfahrt Angetrunken soll ein Radfahrer Unfallflucht begangen haben. Das bestreitet er. Vor Gericht muss ein Gutachten entscheiden.

© dpa

Wie so viele andere Männer unternahm auch ein 71-jähriger Mann aus Pirna am Männertag einen Ausflug mit dem Rad. Er fuhr nach Obervogelgesang, um sich mit Bekannten auf ein Bier zu treffen. Auf dem Rückweg passierte das Malheur. Vom Steinplatz kommend, fuhr er unerlaubterweise auf dem Fußweg der Langen Straße weiter. Dort kollidierte er erst mit einem Verkehrsschild und stürzte dann, zusammen mit dem Schild, zwischen zwei parkende Autos. Eine Zeugin, die das vom Fenster ihrer Wohnung aus beobachtet hatte, rief die Polizei. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie den Eindruck hatte, dass der Radfahrer angetrunken war. Dieser Eindruck sei entstanden, so sagte sie später bei der Polizei, weil der Mann nach dem Sturz erst eine Weile liegengeblieben war, sich dann aber langsam aufrappelte und schließlich sehr wackelig auf seinem Rad davon fuhr.

Nicht nur wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort musste sich der Radfahrer nun verantworten, denn an einem der Autos, war ein Schaden in Höhe von gut 700 Euro entstanden. Dieser soll entweder durch das Fahrrad oder das umgefallene Straßenschild entstanden sein.

Das bezweifelte der Deutsche aber. Am Amtsgericht in Pirna sagte er, dass sein Fahrrad das Auto nicht gestreift hätte, da es nach seinem Zusammenstoß mit dem Verkehrsschild zur anderen Seite umgekippt sei. Nur das Schild wäre mit ihm zwischen die parkenden Fahrzeuge gefallen. Das konnte auch die Zeugin bestätigen.

Alkoholisiert gefahren sei er ebenfalls nicht, erklärte der Rentner. Lediglich zwei, drei Bier will er mit seinen Bekannten getrunken haben. Auf dem Bürgersteig sei er gefahren, weil ihm ein anderer Radler die Vorfahrt genommen hatte. „Vor Schreck bin ich eben dahin ausgewichen“, erklärte der Mann. Aber schon wenige Meter weiter hatte das Verkehrsschild seine Fahrt beendet. „Ich bin mit dem Kopf dagegen geknallt und gefallen“, sagte er.

Nun hatte aber der Halter eines der beiden Fahrzeuge behauptet, dass verschiedene Kratzer im Frontbereich seines Wagens vorher nicht da gewesen wären. Der betagte Herr war sich sicher, dass der Angeklagte diese bei seinem Sturz verursacht haben muss. Der Verdacht lag nahe, da sich alle Beschädigungen am Lack im unteren Frontbereich befanden und Farbanhaftungen aufwiesen, die sowohl zum Fahrrad als auch zum Straßenschild passten.

Ein Gutachten, das vom Gericht in Auftrag gegeben worden war, entlastete den Angeklagten aber. Laut dem Sachverständigen waren die Schäden am Fahrzeug keinesfalls mit dem Sturz des Angeklagten in Verbindung zu bringen, da alle Lackkratzer horizontal verliefen. Wären Fahrrad oder Schild gegen beziehungsweise auf das Auto gefallen, müssten die Spuren eine Abwärtstendenz zeigen. Das war aber nicht der Fall. Auch stimmt die Streifrichtung einiger Kratzer nicht. Sie zeigten entgegen der Richtung, aus der der Angeklagte gekommen war. Was ebenfalls noch eindeutig gegen ihn als Verursacher sprach, war die leichte Schmutzschicht, die über allen Beschädigungen gelegen hatte. Da diese auch auf den Bildern zu erkennen waren, die die Polizei noch am Tattag vom Fahrzeug gemacht hatte, ist klar, dass die Schäden schon älter gewesen sein müssen.

Damit war der Rentner entlastet. Denn da er das parkende Auto nicht beschädigt hatte, lag auch keine Unfallflucht vor. Ganz ähnlich verhielt es sich dann auch mit der Anklage wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Obwohl die Polizeibeamten den Eindruck hatten, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht ganz nüchtern war, konnte das vor Gericht nicht belegt werden, da die entnommene Blutprobe wegen zu geringer Menge nicht verwertet werden konnte. Für den Angeklagten bedeutete das Freispruch in beiden Anklagepunkten.

