Überraschender Wechsel an Spitze der Leipziger Blutbank Vita 34

Was ist los bei der führenden Nabelschnurblutbank Vita 34? Der Mitbegründer und bisherige Vorstandschef des börsennotierten Unternehmens, André Gerth, wurde am Montag mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat abberufen. Zu seinem Nachfolger wurde das bisherige Vorstandsmitglied Wolfgang Knirsch ernannt. Gründe wurden nicht genannt. Hintergrund des überraschenden Wechsels an der Spitze ist aber möglicherweise der Einstieg eines neuen strategischen Investors, der ebenfalls nicht genannt wurde. Er beteiligt sich mit zehn Prozent an der Firma, das Grundkapital wird damit um rund 300 000 Euro auf 3,3 Millionen Euro aufgestockt. Gemeinsam soll der Konkurrent Seracell Pharma in Rostock übernommen werden. Dies wurde im April angekündigt.

Die Vita 34 AG mit rund 150 Mitarbeitern gilt als Pionier der privaten Nabelschnurblutbanken in Europa, sie betreibt die größte Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Zurzeit wird in Leipzig Nabelschnurblut und Gewebe von rund 150 000 Babys aus dem In- und Ausland bei minus 190 Grad gelagert. Die Stammzellen können bei speziellen medizinischen Behandlungen eingesetzt werden. Etwa 5 000 Stammzellen-Depots sind für öffentliche Spenden geeignet und freigegeben. Der 53-jährige Leipziger Agraringenieur Gerth hatte nach 1990 zunächst die Stammzellen-Datenbank für Pflanzen „Bioplanta“ gegründet und war seit den späten 90er-Jahren auch am Aufbau von Vita 34 beteiligt. 2012 wurde er Vorstandsvorsitzender. Seither wurde Vita 34 für seine Forschungsleistungen mit mehreren Innovationspreisen prämiert. Nun rückt in den Vorstand vorübergehend das bisherige Aufsichtsratsmitglied Anwalt Alexander Starke auf. (svh)

