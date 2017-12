Jahresrückblick: Die Bildes des Jahres 2017 Überraschender Wechsel Den Bundestagswahlkampf selbst haben viele als eher lau empfunden, der Sieg Tino Chrupallas war am Ende aber ein Paukenschlag.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tino Chrupalla (vorn) holt für die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl das Direktmandat im Landkreis Görlitz. © Pawel Sosnowski Tino Chrupalla (vorn) holt für die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl das Direktmandat im Landkreis Görlitz.

Der bisherige Abgeordnete Michael Kretschmer musste sich am Ende mit nur einem Prozentpunkt unterschied geschlagen geben. Dass die AfD aufrückt, hatten viele erwartet, dass sie die CDU tatsächlich besiegt, hingegen nicht.

Landkreis. Ein hauchzarter Abstand von einem Prozent ist es am Ende gewesen, der Tino Chrupalla nach Berlin katapultierte und der CDU eine harte Landung bescherte. Mit 32,4 zu 31,4 Prozent lag der AfD-Kandidat Chrupalla nach Auszählung aller Wahlzettel bei den Erststimmen vorn. Bei den Zweitstimmen, die an eine Partei vergeben werden, war der Abstand sogar noch deutlicher: Hier gab es 32,9 Prozent für die AfD und 26,7 Prozent für die CDU in der neuen Rolle als Verfolger. Ein Ergebnis, das am Ende auch den generellen Sachsentrend widerspiegelte.

Seit der Wende haben die Christdemokraten im Kreis unangefochten das Bundestagsdirektmandat gewonnen. Michael Kretschmer selbst hatte dieses Amt 15 Jahre inne, er gilt als gut vernetzt und durchaus als Macher, der nicht nur Aufmerksamkeit auf die Region gelenkt, sondern Gelder für Projekte in den äußersten Osten geleitet hat. Freilich gibt es auch Stimmen, die meinen, er habe über die Jahre an Bodenhaftung verloren und höre nicht mehr zu.

Dass in einigen Bürgermeisterzimmern nach der Wahl der Schock spürbar tief saß, war nicht zu übersehen und mitunter auch nicht zu überhören. Kretschmer habe gute Arbeit geleistet, gestehen selbst seine Kritiker bei allen Meinungsverschiedenheiten ein. Einige bekunden ihre Enttäuschung über das Wahlergebnis auch öffentlich und bedauern, dass er verloren hat – so wie beispielsweise Verena Hergenröder aus Ebersbach-Neugersdorf, die Kretschmer für die Unterstützung in den vergangenen Jahren in der Stadtratssitzung dankte.

Erwartet hatten zwar viele, dass die AfD erstarken werde. Dieses Ergebnis überrollte am Ende aber doch den Landkreis. Dabei waren die Zeichen schon längst absehbar – und zwar auch im Süden des Kreises, wo der Gablenzer Chrupalla eher unbekannt gewesen ist: So fuhren zu Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik oder zu Pegida auch viele Teilnehmer von hier mit Zug und Bus. Auch die flächendeckenden Wahlkampfauftritte der AfD lockten reichlich Interessierte an: Als am 12. August Wahlkämpfer Chrupalla gemeinsam mit der damaligen AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry ins Ebersbacher Schützenhaus einlud, kamen rund 400 Interessierte, um sich ein Bild von den Neu-Politikern, ihren Ansichten und Plänen zu machen. Eine Zahl, die andere Wahlkämpfer auch gern für ihre Veranstaltungen benannt hätten.

Der Malermeister aus dem Norden des Kreises überzeugte die Menschen dabei vor allem damit, dass er die Sorgen und Ängste vieler direkt benannte und ihnen so das Gefühl vermittelte, verstanden zu werden. Wie stark sein Auftritt überzeugt hat, war selbst noch am Tag nach der Bundestagswahl bei einer SZ-Recherche zu spüren, die durch die Gemeinden mit der höchsten Stimmenzahl für die Alternative für Deutschland im Kreis führte. Dabei berichteten Menschen vor allem im Oberland und rund um Löbau, dass sie den Auftritt als sehr überzeugend empfunden oder wenigstens viel Lob von Bekannten darüber gehört hatten. Natürlich befand sich der 42-Jährige im Wahlkampf auch in einer komfortablen Ausgangslage: Als Politikneuling in einer relativ jungen Partei ist seine eigene politische Weste unbefleckt. Hinzu kommt, dass er persönlich bislang nicht durch geschichtsklitternde, fremdenfeindliche oder rassistische Äußerungen aufgefallen ist wie andere Parteimitglieder von Björn Höcke bis Alexander Gauland.

Was Tino Chrupalla für die Region tatsächlich tun kann, wird sich zeigen müssen. Denn so richtig in die Gänge gekommen ist der Berliner Politikbetrieb mangels berufener Regierung noch nicht. Eines scheint aber sicher: Der im Kreis direkt gewählte Kandidat wird das erste Mal seit langem nicht in Regierungsverantwortung sein. Ob der zweite Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis, SPD-Mann Thomas Jurk, der über seinen Listenplatz eingezogen ist, doch noch auf der Regierungsbank landet, ist ebenfalls unklar. Darüber entscheiden die anstehenden Sondierungen.

