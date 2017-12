Überraschender Abwahlantrag Der Bürgermeister erfährt von dem Ansinnen über Umwege. Eine Gemeinderätin wundert sich, einer hat Ambitionen.

Der Bürgermeister Andreas Burkhardt soll abgewählt werden. © Marko Förster

Müglitztal. Der Müglitztaler Gemeinderat will am Mittwoch den Bürgermeister abwählen. Andreas Burkhardt ist seit September nach einem Herzinfarkt krank. Er soll sich nicht aufregen, kann es aber doch nicht vermeiden. Vom Antrag über seine Abwahl erfuhr er von der ehemaligen Gemeindesekretärin, die es in der SZ gelesen hatte. Burkhardt ist enttäuscht. Nie habe sich jemand nach ihm und seiner Gesundheit erkundigt, und nun das. Er vermutet Kräfte dahinter, die eine Fusion mit Dohna forcieren wollen. In der Gemeinde wird von Versäumnissen, liegengebliebenen Aufgaben, Unzufriedenheit als Grund gesprochen.

Für die Abwahl gibt es zwei Wege: Entweder der Gemeinderat oder ein Bürgerbegehren bringen sie in Gang. Müglitztal hat am Mittwoch gleich beide Varianten auf der Tagesordnung. Im Gemeinderat müssen drei Viertel aller Räte dafür stimmen. Eine Aussprache vor dem Beschluss findet laut Gemeindeordnung nicht statt. Der Beschluss ist bereits als Wahl zu sehen und findet deshalb geheim mit Wahlzetteln statt – es sei denn, kein Gemeinderat widerspricht der offenen Wahl.

Kommt es zur Abwahl, muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden – es sei denn, es wird schnell eine Fusion mit Dohna beschlossen. Es soll bereits aus dem Kreis der Gemeinderäte jemanden geben, der für den Posten zur Verfügung steht.

Ulrike Fischer, eine der 2015 Burkhardt unterlegenen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl, will sich derzeit zu einer möglichen Neuwahl und Kandidatur nicht äußern. „Ich war schon sehr verwundert, in der Zeitung etwas zu lesen, worüber im Gemeinderat noch nicht gesprochen wurde.“ Bis Mittwochabend wusste sie noch nicht einmal von einem solchen Ansinnen. „Aber so kann man eben auch Politik machen.“ (SZ/sab)

