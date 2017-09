Überraschende Versetzung Zunächst für ein Jahr wird Thomas Grahle von der Radeberger Grundschule-Süd nach Görlitz abgeordnet.

Thomas Grahle vor seiner neuen Schule in Görlitz. © Pawel Sosnowski

Das kam kurzfristig und durchaus überraschend: Thomas Grahle, der Leiter der Radeberger Grundschule-Süd, übernimmt den Schulleiter-Posten der Grundschule am Fischmarkt in Görlitz. Kommissarisch springt für ihn nun Susanne Krohn ein, die Chefin der Radeberger Grundschule-Stadtmitte, die damit jetzt zwei Radeberger Schulen leitet und sozusagen zwischen den beiden Standorten an der Schulstraße und der Heidestraße tageweise pendelt.

Überraschend kommt das Ganze auch, weil Thomas Grahle in den vergangenen Jahren an der Grundschule-Süd nicht „nur“ eine Menge auf den Weg gebracht hat und sich durchaus wohlfühlte an der Schule, sondern hier eben auch noch eine Menge vorhatte. Die dringend anstehende Sanierung des Schulgebäudes an der Heidestraße zum Beispiel, für die ja demnächst die Planungen starten werden, wie Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) jüngst erläuterte. Und es sieht so aus, als würde Thomas Grahle das Projekt letztlich auch angehen können. Denn wie Angela Ruscher, die Sprecherin der zuständigen Bildungsagentur, erklärt, ist der Einsatz des Radeberger Schulleiters in Görlitz zunächst auf ein Jahr befristet. „Wir hatten einfach das Problem, dass wir an dieser großen Grundschule in Görlitz keinen Leiter und keine Stellvertretung hatten; die Personallage in Radeberg aber die nun gefundene Lösung durchaus zulässt“, beschreibt sie die Beweggründe der Agentur, Thomas Grahle um den befristeten Wechsel zu bitten. „An der Grundschule-Süd in Radeberg gibt es ja eine Stellvertreterin, wie auch an der Grundschule Stadtmitte, so dass immer ein Verantwortlicher als Ansprechpartner vor Ort ist, wenn die Schulleiterin pendelt“, macht Angela Ruscher deutlich.

Für Thomas Grahle ändert sich dabei der Arbeitsweg quasi nur von der Fahrtrichtung her. „Ich bin aus Bautzen, der Weg nach Radeberg ist von Bautzen aus genauso weit wie nach Görlitz“, sagt er.

