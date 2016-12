Überraschende Spende für die Tafel Das Geld aus Bayern von der Firma Dehner soll für den Kauf eines großen Kühlschrankes eingesetzt werden.

Kurz vor dem Wochenende traf bei der Coswiger Tafel eine freudige Nachricht ein. Michael Schmidt, Regionsleiter der Dehner GmbH & Co. KG, kündigte den Helfern der Armen eine Spende über 2 000 Euro an.

Das Geld stammt aus dem Dehner Hilfsfond. Diese mildtätige und gemeinnützige Stiftung unterstützt bedürftige Menschen in Not und fördert gemeinnützige Projekte. So fließt die Spendensammlung an den Kassen der Dehner-Märkte in die Stiftung und wird gespendet. „Uns ist es wichtig“, so Dehner-Regionsleiter Michael Schmidt, „dass wir jedes Jahr noch unbekannte Tafeln mit einer Spende erfreuen“.

„Zuerst war ich völlig überrascht und stutzig, als ich den Brief von Dehner aus Rain am Lech in Bayern in den Händen hielt“, sagt Ursula Gleisberg, Vorsitzende des Vorstands der Meißner Tafel. Die 82-jährige Rentnerin, die seit 1996 ehrenamtlich an dem Aufbau der Meißner Tafel mit Standorten in Coswig, Lommatzsch und Nossen mitgearbeitet hat, ist überglücklich über das Geld. Und es steht schon fest, was für den Standort Coswig gekauft werden soll. „Wir brauchen einen zweiten großen Kühlschrank, in dem die großen Kisten direkt stapelbar sind“, sagt Christa Lehmann, Verantwortliche für die Tafel in Coswig. Der neue Kühlschrank für Frischeprodukte soll direkt im Raum der Ausgabe stehen und den Mitarbeitern die Arbeit und die Handhabung erleichtern.

Die Tafel Coswig gehört zu der Meißner Kinder- und Familienhilfe e.V. und hat ihren Platz seit 20 Jahren in einer ehemaligen Schule und Kindergarten. Die Räume hat die Tafel von der Stadt Coswig gemietet, bekommt jedes Jahr zwei Ein-Euro-Jobs von der Stadt finanziert.

21 Mitarbeiter –19 davon ehrenamtlich – versorgen etwa 140 bedürftige Menschen in der Woche mit Lebensmitteln, die zuvor von Geschäften und von den Bauern abgeholt wurde. „Jeder, der zu uns kommt, bekommt einen Ausweis“, erklärt Christa Lehmann und muss seine Bedürftigkeit in regelmäßigen Abständen nachweisen.“

