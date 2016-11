Überraschende Hilfe Der Fundus des Schillertheaters in der Oberschule in Neustadt stand im Mai unter Wasser. Einzelhändler haben nun eine Aktion gestartet.

Der Theaterverein Schillers Schüler, hier mit Peter Pan auf der Bühne, hat durch das Hochwasser in der Oberschule einen Teil seiner Kostüme eingebüßt. Jetzt gab es eine Überraschung. © Foto: privat

Mit dieser Überraschung hatte Torsten Schlegel nicht gerechnet: Der Vorsitzende des Neustädter Theatervereins Schillers Schüler der Friedrich-Schiller-Oberschule kann seinen Laienschauspielern mehrere neue Wünsche erfüllen. Der Grund dafür ist eine Spendenaktion des Vereins Gemeinsam für Neustadt, in dem Gewerbetreibende und Privatpersonen aktiv sind. Der Verein, der von Unternehmerin Kathrin Vogel geleitet wird, hat den Theaterleuten kürzlich einen dreistelligen Euro-Betrag übergeben. Das Geld soll in den Theaterfundus fließen. Denn dieser stand Ende Mai dieses Jahres unter Wasser. Starkregen drang damals über die Fenster in den Keller der Neustädter Oberschule ein. Etwa 20 Zentimeter hoch stand die braune Brühe – auch in den Theaterräumen.

„Etliche Schränke sind durch die Feuchtigkeit aufgeweicht“, erzählt Torsten Schlegel. Noch schlimmer stand es jedoch um deren Inhalt. Einen Teil der Kostüme und Requisiten war nicht mehr zu retten. Das betraf vor allem auch die Schuhe der Schauspieler. Diese waren futsch. Davon hatten Kathrin Vogel und die Vereinsmitglieder von Gemeinsam für Neustadt gehört. Der Vorstand setzte sich deshalb zusammen und entschied, dem Schillertheater zu helfen. Zur letzten Vereinssitzung wurde deshalb Torsten Schlegel eingeladen. Unter dem Vorwand, über geplante Aktionen zu sprechen. Denn der Theaterverein unterstützt seit Jahren diverse Feste und Veranstaltungen, die Kathrin Vogel und ihre Mitstreiter organisieren. Darunter die Neustädter Einkaufsnacht. „Wir wollen dem Verein deshalb gern etwas zurückgeben“, sagt Kathrin Vogel. Als sie den Spendenscheck schließlich zückte, war Torsten Schlegel erst einmal sprachlos. „Wir freuen uns riesig über die Hilfe“, sagt er. Was mit dem Geld passiert, steht schon fest. Es sollen neue Requisiten und Kostüme damit finanziert werden. Das freut auch Kathrin Vogel, die den Theaterleuten alles Gute wünscht.

Monatelang getrocknet

Erst seit gut einer Woche kommen Schlegel und seine Schüler an den Fundus heran. So lange dauerte die Trocknung und die Renovierung im Keller der Oberschule. An die 50 Kisten müssen nun nach und nach durchgeschaut und neu sortiert werden. Eine logistische Herausforderung, die der Theaterverein wohl erst Anfang des neuen Jahres meistern wird. Dann sollen die neuen Schränke, die über die Versicherung abgedeckt waren, geliefert werden. Bis dahin wird aus den Kisten gelebt.

Denn die Theatermacher machen weiter. Trotz Flutschäden steht die nächste Inszenierung kurz bevor. Die Theaterleute stecken mitten in den Proben für das neue Stück. Die Oberschüler haben sich dieses Mal einen Klassiker ausgesucht: die Geschichte von Tarzan. Am Freitag, dem 2. Dezember, wird die Premiere gefeiert. „Wir werden für Tarzan zum ersten Mal mit der Schulband zusammenarbeiten“, kündigt Torsten Schlegel an. Eine Kooperation, die ihn sehr freut. Denn die Besucher bekommen dadurch nicht nur etwas zu sehen, sondern auch Livemusik zu hören. Bei der Geschichte orientieren sich die Neustädter an der Disney-Verfilmung. „Die Inszenierung wird jedoch eine ganz eigene werden“, ergänzt Schlegel. Auf der Bühne sollen dann bereits die neuen Sachen zum Einsatz kommen, die Dank des Vereins Gemeinsam für Neustadt finanziert werden konnten.

