Überraschend starke Füchse-Saison

Unterstützung durch die Wirtschaft

„Wir wollten uns, was die Unterstützung durch die Wirtschaft betrifft, deutlich breiter aufstellen, haben im vergangenen Sommer den Fokus auf Sponsorenakquise gelegt. Tatsächlich ist es uns gelungen, viele neue Partner zu gewinnen und die vorhandenen weiter an uns zu binden“, sagt Rohrbach. Sportlich hatte das gleich zu Saisonbeginn Auswirkungen. Als mit den zwei ausländischen Profis Jakub Svoboda und Jeff Hayes zwei Leistungsträger für längere Zeit ausfielen, waren die finanziellen Mittel da, um mit Kurzzeitverträgen Ersatz zu verpflichten. Einer war Roope Ranta, der super einschlug und später zum SCRiessersee wechselte. Die Füchse spielten auch deshalb von Anfang an in der oberen Tabellenhälfte mit, gerieten nie in eine negative Grundstimmung.