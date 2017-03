Überraschend stark Für die Lausitzer Füchse ist die Saison nach dem Viertelfinale in der DEL 2 vorbei. Trotzdem war sie erfolgreich.

Die Lausitzer Füchse mit Stürmer Kyle Just (vorn) haben allen Grund, nach dieser Saison mit den Fans zu feiern. Aber was waren die Gründe für den Erfolg? © Thomas Heide

Ein klein wenig neidisch schauen viele Fans der Lausitzer Füchse am Dienstagabend nach Dresden, wenn die Eislöwen ab 19.30 Uhr in einem Alles-oder-nichts-Spiel gegen den ESV Kaufbeuren um den Einzug ins Halbfinale der 2. Deutschen Eishockey-Liga kämpfen. Mit dem Blick auf das eigene Team gibt es auf der anderen Seite null Enttäuschung, obwohl die Weißwasseraner im Viertelfinale gegen die Kassel Huskies nach vier Niederlagen in fünf Spielen ausgeschieden sind.

Für die Füchse war es eine erfolgreiche Saison, auch wenn sie sich selber nicht als der Außenseiter gesehen haben, zu dem sie gestempelt worden sind. Die junge Mannschaft zählt nicht nur deshalb zu den positiven Überraschungen, weil sie sieben von acht Sachsenderbys gewonnen hat. Fast alles, was sich Geschäftsführer Dirk Rohrbach und sein Team vor der Saison ausgedacht haben, ist aufgegangen.

Unterstützung durch die Wirtschaft

„Wir wollten uns, was die Unterstützung durch die Wirtschaft betrifft, deutlich breiter aufstellen, haben im vergangenen Sommer den Fokus auf Sponsorenakquise gelegt. Tatsächlich ist es uns gelungen, viele neue Partner zu gewinnen und die vorhandenen weiter an uns zu binden“, sagt Rohrbach. Sportlich hatte das gleich zu Saisonbeginn Auswirkungen. Als mit den zwei ausländischen Profis Jakub Svoboda und Jeff Hayes zwei Leistungsträger für längere Zeit ausfielen, waren die finanziellen Mittel da, um mit Kurzzeitverträgen Ersatz zu verpflichten. Einer war Roope Ranta, der super einschlug und später zum SC Riessersee wechselte. Die Füchse spielten auch deshalb von Anfang an in der oberen Tabellenhälfte mit, gerieten nie in eine negative Grundstimmung.

Tempo-Eishockey mit jungen Spielern

Die Lausitzer haben nach der vergangenen Saison ihr Team mächtig umgebaut. „Erstes Kriterium bei der Verpflichtung junger Spieler war ihr Tempo auf dem Eis, dann auch ihre Fähigkeit im Spiel eins gegen eins. Wir hatten zwar mit im Schnitt 23,3 Jahren das jüngste Team der Liga, aber mit Dynamik und Athletik haben wir oft mangelnde Erfahrung kompensiert“, erklärt Rohrbach. Zudem setzte Weißwasser mit Maximilian Franzreb und Konstantin Kessler (beide 20 Jahre) auf junge, deutsche Torhüter – ein Risiko, das sich auszahlte. Denn dadurch konnten sie die vier erlaubten ausländischen Profis als Feldspieler einsetzen.

Das Trainerteam

Mit dem Finnen Hannu Järvenpää, der als Trainer des Jahres in der DEL 2 ausgezeichnet wurde, ist Rohrbach ein Glücksgriff gelungen. Der ehemalige NHL- und finnische Nationalspieler kam mit sechs Jahren Erfahrung aus der österreichischen Liga nach Weißwasser. „Die Mischung aus seiner Erfahrung, der finnischen Ruhe und der Akribie auf der einen Seite sowie der Lockerheit und dem Witz auf der anderen hat allen gutgetan“, sagt Rohrbach. Er ließ das gewünschte Tempo-Eishockey mit Erfolg spielen, hatte schnell die Mannschaft und das Publikum hinter sich.

Sein Co-Trainer Robert Hofmann war die ideale Ergänzung und Torwartcoach Sebastian Elwing, der 16 Jahre als Profi auf höchstem Niveau gehalten hat, wichtig als Stütze und im besten Sinne Lehrmeister für die unerfahrenen Keeper. Nicht vergessen will Rohrbach die Pilates-Trainerin Gina Mathes, denn: „Ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass wir kaum muskuläre Verletzungen hatten“, sagt der Geschäftsführer.

Leistungssprünge vieler Spieler

Viele Spieler haben sich deutlich weiterentwickelt, einige mehr als erwartet. Natürlich fällt Dennis Swinnen besonders auf. Der 23-Jährige entwickelte sich zum Topscorer des Teams und war bester deutscher Torschütze der Liga. Rohrbach nennt als Beispiele auch Gregor Kubail und Ryan Warttig, die für die Oberliga in Schönheide geplant waren, aber gute Spiele bei den Füchsen machten. Auch Routinier André Mücke spielte eine starke Saison. „Die erfahrenen Spieler sind wichtig als Führungspersönlichkeiten“, sagt Rohrbach. Genauso entscheidend: Für die Ausländerpositionen hatten die Füchse keinen Fehlgriff.

Was zum Halbfinale gefehlt hat

Der Blick auf den Etat sagt alles: „Kassel hat doppelt so viel zur Verfügung wie wir“, erklärt der Geschäftsführer. Der Viertelfinal-Gegner hatte zuletzt einen Ausländer und zwei Ü23-Spieler in Reserve auf der Tribüne. Die Kadertiefe, also die Qualität auch der dritten und vierten Reihe, war bei den Huskies deutlich größer. Ihr Formaufbau war zudem auf die Play-offs ausgerichtet, während die Füchse bis zuletzt um den Play-off-Einzug kämpften, die Leistungsträger immer alles geben mussten und am Ende – auch mental – etwas müde wirkten.

Wie es jetzt für die Füchse weitergeht

Starke Leistungen wecken Begehrlichkeiten. „Wir werden nicht jeden Spieler halten können, aber das ist der Werdegang und gehört zu unserem Weg“, sagt Rohrbach, der noch keine Namen nennen will. Vier Spieler hätten bereits signalisiert, die Füchse verlassen zu wollen. Mit allen wird derzeit geredet, aber: „Zuallererst mit dem Trainer.“ Järvenpää hat bisher zumindest nicht ausgeschlossen, dass er bleibt.

