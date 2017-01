Überraschend klarer Sieg Dynamo gewinnt das Testspiel gegen den FC Zürich mit 3:1. Zweimal Stefan Kutschke sowie Andreas Lambertz erzielen die Tore für überlegene Dresdner.

In Sichtweite des Mittelmeeres traf Dynamo Dresden am Dienstag auf den FC Zürich. Nach 90 Minuten stand es 3:1 für den sächsischen Zweitligisten, © szo/Tino Meyer

Das ist doch mal eine Ansage. 3:1 gegen einen Europa-League-Teilnehmer gewinnt man schließlich nicht alle Tage. Weil dieser Erfolg gegen den FC Zürich jedoch lediglich Teil der Vorbereitung war, wollten die Dresdner Dynamos das Ergebnis natürlich nicht überbewerten. Zufrieden waren sie dennoch mit dem überaus gelungenen Test, bei dem zweimal Stefan Kutschke sowie Andreas Lambertz für die Tore sorgten.

„Das war ein guter Test, mit dem wir absolut zufrieden sind“, sagte Cheftrainer Uwe Neuhaus. Doppel-Torschütze Kutschke lobte das Passspiel und Marvin Stefaniak vor allem die gute Vorbereitung und Einstellung durch den Trainer.

Trotz der Trainingsbelastung der vergangenen Tage wirkte Dynamo von Beginn an überraschend spritzig, bissig und spielfreudig. Vor allem attackierten sie die defensiv anfälligen Schweizer sehr zeitig - und das erfolgreich. Bereits in der fünften Minute brachte dieses Pressing den gewünschten Erfolg. Nach einem Ballgewinn passte Andreas Lambertz auf Kutschke, der freistehend vorm Torwart mühelos zur Führung traf.

Auch danach dominierte Dynamo über weite Strecken den Test gegen den Schweizer Pokalsieger, der vergangene Saison zudem in die 2. Liga abstieg und diese nun deutlich anführt. Darüber hinaus nutzte man die Chancen konsequent. Kutschke war in der 22. Minute nach einem Torwartfehler zur Stelle und erzielte das 2:0. Der schönste Angriff der ersten Hälfte brachte schließlich fünf Minuten vor der Pause sogar noch den dritten Treffer. Diesmal setzte Marvin Stefaniak zum Solo an, spielte auf den heranstürmenden Erich Berko ab, der wiederum in die Mitte passte. Dort musste Lambertz nur noch den Fuß hinhalten.

Personell setzte Neuhaus zunächst weitestgehend auf seine derzeit mutmaßlich stärkste Formation. Fabian Müller, eigentlich festgelegt auf die linke Abwehrseite verteidigte dabei rechts. Auf dessen angestammter Position spielte stattdessen Neuzugang Philip Heise, der vergangene Woche vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart zu den Dresdnern wechselte.

In der zweiten Halbzeit kam unter anderem Schweiz-Experte Niklas Kreuzer zum Einsatz, der von 1997 bis 2013 in Basel lebte und für den dortigen FC spielte. Duelle gegen den FC Zürich sind seitdem für ihn etwas ganz Besonderes. „Basel gegen Zürich, das ist wie Barcelona gegen Real Madrid - nur etwas kleiner. Oder Dynamo gegen Aue“, sagte Kreuzer, der sich gegen den alten Rivalen sichtlich bemühte.

Entschieden war die Partie natürlich längst. Nur hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen können. In der 49. Minute verpasste Berko den vierten Treffer, als er frei auf den Torwart zulief - aber den Ball nicht an ihm vorbeibrachte. 20 Minuten später hatte er eine weitere Möglichkeit sowie danach auch noch Akaki Gogia, der als einziger Dresdner durchspielte, sowie der eingewechselte Niklas Landgraf. In der Schlussphase sorgte Dzenguis Causevic noch für den Ehrentreffer, der den guten Gesamteindruck aber kaum schmälern konnte. „Dass durch die vielen Wechsel ein bisschen Unordnung ins Spiel kommt, ist normal“, sagte Neuhaus danach.

Bis auf die angeschlagenen Aias Aosman, Pascal Testroet und Niklas Hauptmann sowie die Nachwuchskräfte Markus Schubert, Noah Awassi und Vasil Kusej kamen alle Spieler zum Einsatz, was sich letztlich im Spielfluss bemerkbar machte. Am Freitag folgt dann der zweite Teil der Schweizer Tage, wenn der von Markus Babbel trainierte FC Luzern der Gegner ist.

Dynamo Dresden - FC Zürich 3:1 (3:0)

Dynamo: Schwäbe (46. Wiegers) - Fabian Müller (46. Kreuzer), Jannik Müller (46. Modica), Ballas (75. Starostzik), Heise (46. Teixeira) - Hartmann (46. Konrad) - Stefaniak (60. Hilßner), Lambertz (60. Fluß), Gogia, Berko (70. Landgraf) - Kutschke (75. Alvarez).

Tore: 1:0, 2:0 Kutschke (5., 22.), 3:0 Lambertz (40.), 3:1 Causevic (86.).

