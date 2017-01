Überraschend hohe Bürgerbeteiligung

Das hatte sich der Bürgermeister von Kurort Rathen, Thomas Richter (parteilos), zwar gewünscht. Aber dass sich so viele Einwohner an der Diskussion um ein Leitbild für die Gemeinde beteiligen, damit war nicht zu rechnen. „25 bis 30 Bürger waren zu jeder Veranstaltung gekommen und haben sich für ihren Ort engagiert“, sagt Richter. Das höre sich erst mal nicht so viel an, aber wenn man das in Relation zur Einwohnerzahl setze, sei das „gigantisch“, sagt der Bürgermeister. Kurort Rathen ist mit rund 340 Einwohnern die kleinste Gemeinde Sachsens. Wären beispielsweise die rund 525 000 Dresdner genauso engagiert, würde dort nicht mal das DDV-Stadion für eine Leitbild-Diskussion ausreichen.

Der Abschlussbericht mit dem Titel „Leben, wo andere Urlaub machen“ ist jetzt auf der Homepage des Kurortes abrufbar. Auf 100 Seiten ist beschrieben, wie sich Rathen zukunftssicher aufstellen will. Jetzt soll der Gemeinderat über das Leitbild abstimmen. „Wenn die Zielrichtung klar ist, können konkrete Maßnahmen folgen, die natürlich Geld kosten“, sagt Richter. (SZ/gk)

www.kurort-rathen.de

