Überraschend Fördergeld für zwei Straßen Das lang erwartete Geld für die Sanierung kommt. Jetzt kann es sein, dass der Haushalt umgeplant werden muss.

Die Schönberger Straße in Waldheim. Eine der beiden Straßen, welche die Stadt nun sanieren kann. Doch der Geldsegen kommt unerwartet und könnte die Verabschiedung des Haushaltes verzögern. © Dietmar Thomas

Waldheim. Viel spricht dafür, dass sowohl die Bergstraße, als auch die Schönberger Straße noch in diesem Jahr grundlegend saniert werden. Der Haushaltsausschuss des Sächsischen Landtages hat in seiner jüngsten Sitzung der Bereitstellung von Fördergeld für den Straßenbau in Höhe von 70 Millionen Euro zugestimmt. Von den Zusagen an Fördermitteln fließen 930 000 Euro an die Stadt Waldheim. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Sven Liebhauser (CDU) hervor.

Michael Wittig, Fachbereichsleiter für Ordnung und Bauverwaltung, zeigte sich überrascht und erfreut. „Wir wären sehr froh, wenn die Förderung für dieses Jahr genehmigt wird.“ Noch liege aber die Bewilligung des Geldes nicht im Rathaus vor.

Die Bergstraße soll auf 200 Metern grundhaft ausgebaut werden. Damit ist nicht nur die Instantsetzung der Fahrbahn gemeint, sondern auch die Erneuerung des Bürgersteiges sowie eine neue Straßenbeleuchtung. „Die Bauarbeiten sind in zwei Abschnitte von je 100 Metern geplant“, so Toralf Pönisch vom Tiefbauamt der Stadt Waldheim kürzlich. „Der Bau ist für zwei Jahre vorgesehen. Die Umsetzung wird aufgrund der beengten Verhältnisse eine Herausforderung.“ Ursprünglich sollte die Sanierung in der Bergstraße schon 2017 in Angriff genommen werden. Geplant war der grundlegende Ausbau der Straße unmittelbar nach den Kanalarbeiten. Doch 2017 erhielt die Stadt Waldheim dafür keine Förderung.

Auch die Schönberger Straße soll in zwei Abschnitten saniert werden. „Der erste Abschnitt reicht vom Beginn der Straße bis zum Parkplatz der Stadtsporthalle. Der zweite Abschnitt führt dann von dem Parkplatz bis zur Kirche“, so Wittig 2017. Auf Nachfrage des DA erklärte er, dass „an der zu bebauenden Strecke“ festgehalten wird. „Nur an den Ausführungen wird vielleicht noch was verändert“, so der Bauamtsleiter. „Es kann sein, dass wir in der Schönberger Straße auch die Straßenführung leicht verändern, aber das ist alles noch nicht sicher. Zumindest wollen wir die Kosten für die Sanierung stabil lassen.“ 2017 scheiterte die Sanierung an einem Förderantrag, der zu spät im Landesamt für Straßenbau und Verkehr eingegangen war.

„Wir sind schon jahrelang an der Sanierung der beiden Straßen dran“, so der Bauamtsleiter. „Ich habe irgendwann gedacht, dass Ding ist durch. Wir kriegen die Förderung nie.“ Sobald der Bescheid im Rathaus angekommen ist, soll gehandelt werden. „Aber erst müssen wir den Haushalt verabschieden. Danach können wir das Vorhaben auch ausschreiben“, so Wittig. „Hoffentlich müssen wir den Haushalt wegen dieser guten Nachrichten nicht noch umplanen.“ (mit DA/sol)

