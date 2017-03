Übernachten im Schutz der vier Löwen In Königsteins Innenstadt entsteht ein neues Hostel. Es soll eine Nische bedienen.

Noch deutet hier nichts auf ein Hostel hin. Doch voraussichtlich in diesem Jahr soll hier das Hostel „4 Lions“ eröffnen. Derzeit wird noch gebaut. © Kristin Richter

In die Räume des ehemaligen Schleckermarktes in Königstein kehrt wieder Leben ein. Wo einst Duschbad und Zahnbürsten über den Ladentisch gingen, sollen bald Backpacker und Co. einkehren. Das ist der Plan von Sven Echtermeyer. Der Dresdner betreibt bereits die Sommerwirtschaft am Schützenhaus in Stadt Wehlen, Jetzt möchte er im Untergeschoss der Pirnaer Straße 19 eine Herberge für Rucksacktouristen, Wanderer und Radfahrer eröffnen: das Hostel 4 Lions. Nachdem der Stadtrat zugestimmt hatte, die Räume in eine Beherbergungsstätte umzunutzen, stimmte auch das Landratsamt seinem Bauantrag zu. Dann konnte der Herbergs-chef endlich loslegen.

Benannt hat Sven Echtermeyer sein Hostel nach den vier Löwenköpfen, die die Sandsteinfassade des Hauses zieren. Sein Erfolgskonzept: Er möchte sich auf Kurzzeitaufenthalte spezialisieren. Denn er stellte fest, dass es in der Region sehr wenige Unterkünfte dieser Art gibt. Doch gerade die Etappenwanderer des Malerwegs, die Wasser- sowie Radwanderer brauchen oft nur für ein oder zwei Nächte ein Bett und ein Dach über dem Kopf, sagt er. Dann ziehen sie weiter.

Trotz der Spezialisierung will er sich breit aufstellen. Alleinreisende, Paare sowie ältere Hostelnutzer und Familien sollen sich bei ihm wohlfühlen. „Daher plane ich eine Mischung aus Pension und Hostel“, sagt Sven Echtermeyer. Wie in Hostels üblich, wird es eine Küche zum Selbstversorgen geben, die alle Gäste nutzen.

Ursprünglich hatte Sven Echtermeyer geplant, zu Saisonbeginn die Türen seines Hostels öffnen zu können. Derzeit muss er jedoch noch Umbaumaßnahmen vornehmen, um dem Brandschutz gerecht zu werden. „Das zieht sich länger als gedacht hin“, sagt er. Doch er hofft, im Spätsommer endlich seine ersten Gäste begrüßen zu können.

