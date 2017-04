Übernachten im Mühlen-Ambiente Das kleine Hotel in Girbigsdorf war nach der Wende eins der ersten im Raum Görlitz. Es behauptet sich bis heute.

Mit Liebe zum Detail haben Elvira und Jürgen Lobedann ihr Mühlenhotel in Girbigsdorf 1992 eingerichtet und bis heute erhalten. © nikolaischmidt.de

Wie schnell ein viertel Jahrhundert rum ist. Das wird Elvira und Jürgen Lobedann in diesen Tagen ganz besonders bewusst. Vor 25 Jahren war der Umbau der ehemaligen Mühle in Girbigsdorf fertig. Dort hat das Ehepaar ein Hotel eröffnet. Es war damals, so kurz nach der Wende, eines der ersten im Görlitzer Raum. Damit sieht es heute ganz anders aus. Vieles hat sich verändert. Die Hotelbetreiber haben sich darauf eingestellt, ohne ihre Vorstellungen aufzugeben.

Wer umgeben von Natur, abseits der städtischen Unruhe eine kleine Auszeit auf einem historischen Familienanwesen sucht, wird genau das im Girbigsdorfer Mühlenhotel finden. Die 23 Zimmer sind zweckmäßig und gemütlich mit Holzmöbeln eingerichtet. Eine hauseigene Küche versorgt die Hotelgäste mit Frühstück und Abendbrot. Mitten in den Flussauen gelegen, fließt der Schöps direkt am Grundstück vorbei. Von hier aus lässt es sich gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Umgebung starten. Die Görlitzer Altstadt liegt auch nur fünf Autominuten entfernt. Bis 1984 war die Getreidemühle noch in Betrieb, die Bäckerei bis zum Jahr 2000. Wer erwartet, dass sich aus so einem alten Gemäuer ein hochmodernes Hotel zaubern lässt, ist in Girbigsdorf an der falschen Adresse. Das Haus lebt von seiner rustikalen Einrichtung, der ländlichen Idylle, den vielen liebevollen Details und den Geschichten, die der Hausherr und seine Frau den Gästen erzählen können.

Das wird auch bis heute sehr geschätzt, selbst wenn sich die Nachfrage der Besucher gewandelt hat. In den ersten Jahren nach der Eröffnung wurde ein Großteil an Übernachtungen vor allem von Schlesiern und deren Angehörigen gebucht. Da gab es zu einigen fast ein familiäres Verhältnis, erinnert sich Jürgen Lobedann.

Die Nähe zur Stadt erweist sich nach wie vor als großes Plus für das Mühlenhotel. Auch die Vermarktung von Görlitz als Filmstadt und im Städtetourismus beschert dem Haus immer wieder neue Gäste, obwohl die Zahl der Hotelbetten in der Neißestadt stark gestiegen ist. Der Markt sei breit aufgestellt, sagt der Hausherr. Erfahrungsgemäß sind es vor allem Familien, Radtouristen und Kurzurlauber, die gern in Girbigsdorf buchen. Erst zu Ostern ist das Mühlenhotel wieder voll gewesen. Auch zu Himmelfahrt, Pfingsten und zum Altstadtfest gibt es kein freies Zimmer. „Da müssten wir mehr Platz anbieten können“, sagen die Hotelbetreiber.

Aber das Jahr zählt 365 Tage. Und jeder Schritt will wohlüberlegt sein. So hat es das Ehepaar in all den Jahren gehandhabt und ist gut damit gefahren. Die Bäckerei zur „Alten Backstube“ für Feiern auszubauen, war so eine wohlüberlegte Entscheidung. Die Feiern sind ein Zugpferd, auch für das Hotel. Denn das Angebot, dort zu übernachten, wo man feiert, wird gern angenommen, besonders wenn es um große Festlichkeiten wie eine Hochzeit geht. Man muss schauen, dass alles passt, sagt das Ehepaar. Mit dem Ausbau des Mühlenhotels ist auch das Team gewachsen. Ohne die Mitarbeiter wäre der Betrieb längst nicht mehr handhabbar. Während Jürgen Lobedann als umtriebiger Geist regelmäßig ein neues Projekt aus der Taufe hebt, ergänzt ihn seine Frau mit der nötigen Rückendeckung. Ihrem Mann und der Mithilfe der gesamten Familie ist es zu verdanken, dass es auch auf dem großen gepflegten Grundstück viel für die Gäste zu entdecken gibt. Ein selbst gebautes Wasserrad erinnert an die einstige Nutzung als Mühle. Der kleine Hochzeitswald ist im Laufe der Jahre immer dichter geworden – Brautpaare können eine Birke pflanzen. Später bekommen die Bäumchen auf dem Grundstück einen festen Standort. Die große Wiese gehört längst einer Alpakaherde. Und so verwundert es nicht, dass am Montag, wenn Lobedanns mit Stammkunden, Besuchern und Interessenten das Jubiläum des Mühlenhotels feiern, auch ein Schauspinnen mit Alpakawolle angeboten wird.

Die Besucher können sich dann auch das kegelförmige Holzhäuschen ansehen, das seit einiger Zeit auf dem Grundstück steht. In der Kota „Mehlsack“ kann gegrillt werden. Für diese uralte Behausung nordischer Völker, die nur aus einem Raum mit einer Feuerstelle in der Mitte besteht, hatte sich Jürgen Lobedann auf einer Messe begeistert. Weil sich dafür auch ein freier Platz auf dem Grundstück fand, war die Sache schnell entschieden. Die Kota wird gern von Gruppen zum Grillen gebucht.

Am 1. Mai wird der Geburtstag des Mühlenhotels 10 bis 15 Uhr gefeiert. Stammkunden und interessierte Besucher sind dazu herzlich eingeladen. In der Grillkota wird das Feuer brennen, ein Schauspinnen mit Alpakawolle und musikalische Unterhaltung sind organisiert. Haus und Gelände können besichtigt werden. Für Bewirtung ist gesorgt.

