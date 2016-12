Überlegene Füchse holen nur zwei Punkte In Freiburg lassen die Lausitzer unglaublich viele Chancen aus. Aber es reicht zu einem 5:4-Sieg nach Verlängerung.

Der kleine Wirbelwind Jeff Hayes brachte die Freiburger Reihen vor allem mit seiner Geschwindigkeit gehörig in Schwierigkeiten. In den Griff bekamen sie den Kanadier aber nie. © Robert Michael

Die Lausitzer Füchse haben ihr Auswärtsspiel beim EHC Freiburg mit 5:4 (2:0, 0:3, 2:1) nach Verlängerung gewonnen. Überragender Spieler bei den Füchsen war dabei der Kanadier Jeff Hayes, der drei Tore erzielte und eine Vorlage gab.

Die Lausitzer Füchse, die bereits am Sonnabend in Freiburg angereist waren, legten ein klasse erstes Drittel aufs Eis. Sie beherrschten die Freiburger fast nach Belieben, eroberten mit ihrem aggressiven Forechecking immer wieder schnell den Puck und erspielten sich eine Vielzahl von Torchancen. Zwei davon nutzten sie. Hayes brachte die Füchse in Führung, als er, von Svoboda freigespielt, wie bei einem Penalty allein auf den Freiburger Mensator (ein Tscheche) zulief und den Torwart ausspielte (6.). Den zweiten Treffer erzielte Svoboda, indem er einen Parkkonen-Schuss abfälschte. Die Füchse beherrschten die Gastgeber fast nach Belieben. Den einzigen Vorwurf, den sich die Füchse gefallen lassen mussten: Es stand nur 0:2. Palka tauchte nach einem Götz-Zuspiel allein vor dem Tor auf, dann Götz nach einem Palka-Pass. Beide scheiterten an Mensator.

Dass die Gastgeber nach dem zweiten Drittel 3:2 führten, konnten sie wohl selbst kaum glauben. Denn die Füchse begannen ähnlich überlegen auch im Mitteldrittel. Hayes (21.), Swinnen bei einer 2:1-Situation (25.) und Svoboda, dem der Winkel zu spitz wurde, hatten allesamt den dritten Treffer auf dem Schläger. Dann aber drehte sich plötzlich das Spiel. Die Freiburger brachten die Scheibe einfach vors Tor, Kessler war die Sicht verdeckt. Kunz schnappte sich die Scheibe und netzte sie am kurzen Pfosten ein (27.).

Wenig später durfte Svoboda nach einem Hayes-Pass wie bei einem Penalty ganz allein aufs Gästetor zulaufen, schoss dem Torwart aber in die Fanghand. Wenig später das 2:2: Schuss vor das Tor bei viel Betrieb, Billich war beim Abpraller zur Stelle. Dann hatte Bohac auf der anderen Seite eine Riesenchance, schoss Torwart Mensator aber auf die Brust. Plötzlich lagen die Füchse sogar hinten. Torwart Kessler rutschte bei freier Sicht ein Flatterpuck durch.

Dass die Füchse das korrigieren wollten, war ihnen mit Beginn des Schlussdrittels anzusehen. Swinnen bereitete mit einem tollen Solo das 3:3 vor, das Hayes mit einem Schuss aus drei Metern unter die Latte erzielte (41.). Fast im Gegenzug zeigte Torwart Kessler eine sensationelle Hechtparade, als er schon geschlagen schien. Dann erzwangen die Füchse das 3:4: Bohac schoss vorbei, Mücke schoss sofort wieder, und Palka versenkte den Abpraller vom Torwart (49.).

Als dann aber die Götz-Reihe zu lange auf dem Eis war, konnten die Freiburger in den Wechsel hinein einen 2:1-Konter fahren – Kunz traf zum 4:4. Glück hatten die Füchse, als Duda in Überzahl nur den Pfosten traf. Als die Füchse auch ihre letzte Überzahl vergaben, ging es in die Overtime. In der machten die Füchse den besseren Eindruck. Swinnen vergab aber nach einem Alleingang, als er bei der Finte vor dem Torwart den Puck liegenließ. Als Parkkonen dann aber für Hayes auflegte, netzte der Kanadier mit einem Flachschuss in die lange Ecke zum umjubelten Siegtreffer ein. Den Chancenverhältnissen nach waren die zwei Punkte in Freiburg einer zu wenig – aber immerhin.

Statistik

EHC Freiburg – Lausitzer Füchse 4:5 n. V. (0:2, 3:0, 1:2)

0:1 Jeff Hayes 5:56 (Assist: Svoboda)

0:2 Jakub Svoboda 14:16 (Parkkonen, Ostwald)

1:2 Tobias Kunz 29:35 (Haluza, Meyer)

2:2 Christian Billich 32:34 (Meyer)

3:2 Petr Haluza 35:38 (Wittfoth, Meyer)

3:3 Jeff Hayes 40:42 (Swinnen,Parkkonen)

3:4 Dennis Palka 48:27 (Mücke, Götz)

4:4 Tobias Kunz 52:21 (Duda, Meyer)

4:5 Jeff Hayes 63:21 (Parkkonen, Svoboda )

EHC Freiburg

Tor: Mensator

Verteidigung: Meyer, Rießle, Vavrusa, Vas, Mund, Kästle

Sturm: Bräuner, Saccomani, Kunz, Cihak, Haluza, Herm, Wittfoth, Wagner, Duda, Billich, Schlenker, Linsenmaier

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Gaarder – Warttig,

Trainer: Hannu Järvenpää

Schiedsrichter: Carsten Lenhart

Strafen: Freiburg 4, Weißwasser 4

Zuschauer: 1 865

