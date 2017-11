Überholspur bremst Verkehr aus Von Greifendorf in Richtung Döbeln wird die B 169 ausgebaut. Zugleich entsteht ein Wirtschaftsweg. An dessen Nutzen gibt es Zweifel.

Blick von Greifendorf in Richtung „Grünes Haus“, rechts entsteht der neue Wirtschaftsweg, links verläuft die alte B 169. In diesem Bereich soll die Kurve der Bundesstraße begradigt werden. Der Bau liegt laut Straßenbauamt im Zeitplan. Rund 40.000 Kubikmeter Erde werden insgesamt abgetragen. © Falk Bernhardt

Wenn Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) über den Baufortschritt an der B 169 zwischen Greifendorf und der Brücke am „Grünen Haus“ bei Naundorf (Gemeinde Striegistal) spricht, hält er mit seiner Kritik an dem Verkehrsprojekt nicht hinter dem Berg. Gottwald hätte wie seine Gemeinderäte viel lieber eine Ortsumgehung für Greifendorf. Aber die ist mit dem derzeit laufenden Ausbau der Bundesstraße in weite Ferne gerückt.

Und der Bürgermeister hat noch ein Problem erkannt, das den Verkehr später sogar ausbremsen könnte. Ausgebaut werden aktuell insgesamt 2,6 Kilometer Bundesstraße. Die neue Fahrbahn bekommt einen zusätzlichen Überholfahrstreifen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf vier Millionen Euro. Finanziert wird das Vorhaben vom Bund. „Die Landwirte sollen auf dem Wirtschaftsweg, der derzeit gebaut wird, später neben der Bundesstraße in Richtung Döbeln fahren“, so Gottwald. „Dabei müssen sie am Ortsausgang Greifendorf eigentlich nur die B 169 überqueren.“

Heute sei das noch möglich, aber nach dem Ausbau müssten die Landmaschinen von der Überholspur nach links über die Gegenfahrbahn auf das Feld fahren. „Für diesen Umweg soll es sogar Ausgleichszahlungen geben“, so Gottwald. Laut Bürgermeister sind ein privater Landwirt und die Agrargenossenschaft Grünlichtenberg betroffen. Der einzelne Bauer kennt die Pläne, will aber den Straßenbau noch abwarten, bevor er sich äußert.

Marcus Glitz, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft, macht seinem Unmut jedoch Luft: „Dass wir aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht von der linken Spur abbiegen dürfen, kann ich ja nachvollziehen. Aber wie man im Vorfeld mit uns gesprochen hat, oder eben auch nicht, das ärgert mich. Da wird am Schreibtisch geplant, ohne sich das mal vor Ort richtig anzuschauen.“

Die Agrargenossenschaft hat in Greifendorf einen Technikstützpunkt. Vor dort aus werden Felder angefahren, die aber auf der anderen Seite der Bundesstraße liegen. Deshalb wird es laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Wirtschaftsweg geben, der auch für Radfahrer gedacht ist. „Für uns bedeutet das aber vier bis fünf Kilometer Umweg“, so Glitz. „Zudem werden Flächen in Größenordnungen versiegelt. All dies sind große Belastungen für die Umwelt, und mehr Lärm wird es sicher geben.“

Zwar sei laut Glitz nicht täglich mit landwirtschaftlichem Verkehr zu rechnen, zur Maisernte müssten aber schon mal fünf Traktoren ständig fahren - und zwar demnächst fast im Kreis. So würden die Landmaschinen den Verkehr in Richtung Döbeln nicht stören, am Ende des Wirtschaftsweges müssen die dann aber die B 169 überqueren und könnten auf der Bundesstraße zurück nach Greifendorf fahren. „Ausgleichszahlungen wurden uns zwar angekündigt“, gesteht Glitz ein, „wie hoch die sind, wissen wir bis heute aber nicht.“ Laut Lasuv werden dazu noch Gutachten erstellt.

Derweil wirbt Isabel Siebert, Sprecherin des Lasuv, um Verständnis für die Verkehrslösung an der Stelle: „Weitere Fahrwege sind durch die Abbiegeverbote nicht vermeidbar.“ Die Anzahl der direkten Zufahrten auf die B 169 soll minimiert werden. Im Planfeststellungsverfahren sei der Verkehrssicherheit sowie dem besseren Verkehrsfluss auf der B 169 der Vorrang gegeben worden.

Große Verkehrseinschränkungen soll es im Straßenbau ab Frühjahr bis Herbst 2018 geben. Der Wirtschaftsweg könne als Umleitung in Richtung Norden genutzt werden, wenn die neue Straße gebaut wird. Dies ist laut Siebert „ein positiver Nebeneffekt als Umfahrungsstrecke für die zweite Bauphase“. In südlicher Richtung wird der Verkehr am „Grünen Haus“ über Böhrigen in Richtung Arnsdorf umgeleitet werden. Im letzten Bauabschnitt müsse die Umleitung nach Norden über Reichenbach verlaufen. Die Ortsumgehung Greifendorf steht im Bundesverkehrswegeplan nur als „weiterer Bedarf“: Das Projekt ist demnach mindestens bis zum Jahr 2030 auf Eis gelegt. (FP)

