Überholmanöver endet tödlich

Weit verstreut liegen die Fahrzeugteile des verunglückten Opels auf der Autobahn 4 bei Hainichen in Höhe des Parkplatzes Rossauer Wald. Bei dem Unfall auf der A 4 sind drei Menschen ums Leben gekommen, eine Person wurde schwerst-, eine weitere leicht verletzt. Die Autobahn war am frühen Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt.

Die Autobahn war am frühen Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt.

Details zum Unfallhergang und der Identität der Toten wurden zunächst nicht bekannt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Hainichen sind am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr drei Menschen ums Leben gekommen. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand überholte der 46-jährige Fahrer eines Opel einen Lkw und fuhr dann vor diesem in die Einfahrt des Autobahnrastplatzes Rossauer Wald. Dort prallte das Auto auf einen in der Zufahrt zum Parkplatz stehenden Lkw Scania“, schilderte Daniela Koenig, Sprecherin der Polizeidirektion (PD) Chemnitz, den Unfallhergang. Bei dem Unglück wurden drei im Opel mitfahrende Männer tödlich verletzt, der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen. Die 32-jährige Lkw-Fahrerin wurde leicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Frankenberg mussten die Opfer bergen. „Das übernehmen nur diejenigen, die sich so etwas zutrauen und damit umgehen können“, so Wehrleiter Harry Wrobel. 16 Kameraden waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Zur Unglücksstelle seien auch die Feuerwehr Hainichen sowie die Berufsfeuerwehr Chemnitz gerufen worden. Weil die Frankenberger die Lage im Griff hatten, konnten die beiden Wehren wieder abrücken.

Das Bild, das sich den Einsatzkräften bot, war verstörend: Überall lagen Teile des Autowracks verstreut. Im Wagen mit polnischem Kennzeichen befanden sich die drei Toten sowie der schwerstverletzte Fahrer. Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. „Es war ein nicht alltäglicher Einsatz, der an die Substanz geht“, so Wrobel. Fünf Stunden waren er und seine Mitstreiter am Unfallort. Bis gegen 13.30 Uhr waren sie anschließend im Gerätehaus mit der Nachbereitung beschäftigt. „Das Schneidgerät zum Beispiel war verunreinigt, es klebte Blut daran. Das mussten wir säubern und desinfizieren“, erklärte er.

Zur Nachbereitung gehöre aber auch das Zusammensitzen, „um erst einmal wieder runterzukommen“, sagte der Wehrleiter. An dem Gespräch hat auch René Illig vom DRK Kreisverband Döbeln-Hainichen teilgenommen. Er war Teil der DRK-Führungsgruppe und somit einer der Ersten an der Unglücksstelle. 18 Mitarbeiter des Rettungsdienstes sind mit fünf Rettungswagen vor Ort gewesen, außerdem drei Notärzte. „Die Einsatznachbesprechung ist das A und O. Man legt zuerst die Jacke ab – und damit den Einsatz. Wir reden über das Erlebte, kommen dabei etwas zur Ruhe“, so Illig, der auch eine Notfallseelsorgerausbildung hat. Vielen gelinge es so, „die Bilder nicht mit nach Hause zu nehmen“.

Ein derartiger beziehungsweise ähnlicher Verkehrsunfall habe sich bisher nicht im Zuständigkeitsbereich der PD Chemnitz ereignet, wie Sprecherin Daniela Koenig auf DA-Nachfrage sagte. Das Problem der überfüllten Rastanlagen sei bekannt. „Sie sind alle vollkommen ausgelastet. Stoßzeiten sind uns keine bekannt, aber besonders nachts sind die Anlagen immer voll“, so Daniela Koenig. Im Rahmen der Streifentätigkeit werden Kontrollen durchgeführt „und besonders gefährlich parkende Lkw zur Weiterfahrt veranlasst“, ergänzte sie.

Die Überbelegung ist kein PD-spezifisches Problem. „Es fehlen bundesweit ausreichend Parkplätze für Lkw an den Rastanlagen und Parkplätzen der Autobahnen“, so Daniela Koenig. Ähnlich äußerte sich kürzlich Alexander Bertram von der Pressestelle der PD Leipzig. Denn erst vor knapp einer Woche war ein 33-jähriger Pole bei einem Auffahrunfall an der Raststätte Hansens Holz an der A 14 schwer verletzt worden. Der Hergang des Unfalls ähnelte dem im aktuellen Fall.

